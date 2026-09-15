INTENDENDIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ: LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2026

La Intendencia Departamental de Tacuarembó invita a participar del llamado a Licitación Pública N° 5/2026 “ Contrato de servicios para la Gestión integral de la Residencia Universitaria de la Intendencia departamental de Tacuarembó” .

PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 18 de julio 164, teléfono 46324671 interno 290 o en la Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en Montevideo (Maldonado 1959 – Teléfono 24106368) en días y horarios hábiles al valor de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)

Los mismos podrán ser consultados a través de la Página WEB de la I.D.T. www.tacuarembo.gub.uy/stg

CONSULTAS: Por información adicional se podrá consultar en Intendencia Departamental de Tacuarembó por el mail [email protected]. No será de recibo ninguna consulta que fuese formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Hasta el día y hora de la apertura. Previo depósito de la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente.