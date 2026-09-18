URUWOOD S.A. “EN PROCESO DE DISOLUCIÓN POR FUSIÓN”
Llamado a Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Uruwood S.A.
Uruwood S.A.
URUWOOD S.A. “EN PROCESO DE DISOLUCIÓN POR FUSIÓN”
LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas de Uruwood S.A. “en proceso de disolución por fusión” a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 8 de octubre de 2026 a las 12:00 horas, en única convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
Link de acceso a la asamblea: https://teams.microsoft.com/meet/232764590099032?p=zWH8sAEknCjR8wjhSp
Libro de Registro de Inscripción permanecerá abierto desde la fecha, entre las horas 12:00 y 16:00 y hasta el día de la Asamblea, en Zabala 1504.
El Directorio
URUWOOD S.A. “EN PROCESO DE DISOLUCIÓN POR FUSIÓN”
LLAMADO A ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas de Uruwood S.A. “en proceso de disolución por fusión” a las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series A, B, C, D, E, F, G, H e I, que se llevarán a cabo el día 8 de octubre de 2026, respectivamente a las 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10 y 14:20 horas en única convocatoria a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
Link de acceso a las asambleas: https://teams.microsoft.com/meet/292939506272804?p=a8Q5mGEWxHX4wmJqZT
Libro de Registro de Inscripción permanecerá abierto desde la fecha, entre las horas 12:00 y 16:00 y hasta el día de la Asamblea, en Zabala 1504.
El Directorio