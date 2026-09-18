Llamado a Asamblea Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas de Uruwood S.A. “en proceso de disolución por fusión” a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 8 de octubre de 2026 a las 12:00 horas, en única convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Libro de Registro de Inscripción permanecerá abierto desde la fecha, entre las horas 12:00 y 16:00 y hasta el día de la Asamblea, en Zabala 1504.

El Directorio

URUWOOD S.A. “EN PROCESO DE DISOLUCIÓN POR FUSIÓN”

LLAMADO A ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Sres. Accionistas de Uruwood S.A. “en proceso de disolución por fusión” a las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series A, B, C, D, E, F, G, H e I, que se llevarán a cabo el día 8 de octubre de 2026, respectivamente a las 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10 y 14:20 horas en única convocatoria a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. Aprobación de lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha. Designación de accionistas para firmar el Acta.

Link de acceso a las asambleas: https://teams.microsoft.com/meet/292939506272804?p=a8Q5mGEWxHX4wmJqZT

Libro de Registro de Inscripción permanecerá abierto desde la fecha, entre las horas 12:00 y 16:00 y hasta el día de la Asamblea, en Zabala 1504.

El Directorio