Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por OMNI MARE SRL para su proyecto de Construcción de cinco viviendas en faja de defensa de costa a ubicarse en los padrones N° 4620, 4621, 4627 y 4628 de la localidad catastral de La Paloma, departamento de Rocha.

El proyecto comprende la construcción de cinco viviendas de un solo nivel elevada sobre pilotes hincados (3 unidades de una habitación de 63 m2 c/u y 2 unidades de 2 habitaciones de 83 m2 c/u) y piscina en cada unidad. La superficie total proyectada a construir será de 355 m2. Los cuatro padrones donde se proyecta la implantación de las viviendas presentan la misma superficie de 525 m2 c/u y se ubica a una distancia aproximada de 150 m (en su punto más cercano) del límite superior de la ribera.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 19 de agosto de 2026.