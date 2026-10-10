MINISTERIO DE AMBIENTE
Manifiesto: Solicitud de Autorización Ambiental Previa
Solicitud de Autorización Ambiental Previa
Solicitud de Autorización Ambiental Previa
MINISTERIO DE AMBIENTE
Solicitud de Autorización Ambiental Previa
MANIFIESTO
Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por MALAIKA RESORT S.A. para su proyecto fraccionamiento en el padrón urbano N° 3286 de la localidad de Marindia departamento de Canelones.
El proyecto prevé conformación de 11 manzanas y 101 lotes para su integración a la trama urbana existente con destino predominantemente residencial, junto con la ejecución de infraestructura vial, redes de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, sistema de drenaje pluvial, pasajes peatonales y accesos públicos a la costa. Asimismo, la propuesta contempla la cesión al dominio público de la franja costera de 150 m, el área del sector asociado al barranco ubicado al este del predio y del área situada en el sector suroeste, destinada a la recuperación y conservación del matorral psamófilo. En conjunto, las áreas previstas para su incorporación al dominio público representan aproximadamente el 52,7 % de la superficie del padrón.
El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.
En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.
Montevideo, 8 de octubre de 2026.