Manifiesto: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por MALAIKA RESORT S.A. para su proyecto fraccionamiento en el padrón urbano N° 3286 de la localidad de Marindia departamento de Canelones.

El proyecto prevé conformación de 11 manzanas y 101 lotes para su integración a la trama urbana existente con destino predominantemente residencial, junto con la ejecución de infraestructura vial, redes de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, sistema de drenaje pluvial, pasajes peatonales y accesos públicos a la costa. Asimismo, la propuesta contempla la cesión al dominio público de la franja costera de 150 m, el área del sector asociado al barranco ubicado al este del predio y del área situada en el sector suroeste, destinada a la recuperación y conservación del matorral psamófilo. En conjunto, las áreas previstas para su incorporación al dominio público representan aproximadamente el 52,7 % de la superficie del padrón.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 8 de octubre de 2026.