Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por Parque Industrial de Economía Circular S.A.S. para su proyecto Parque Industrial de Economía Circular (PIEC) a ubicarse en el padrón suburbano no habitacional de uso preferentemente industrial N° 432.304 del departamento de Montevideo, el acceso al precio se realizara desde Camino Felipe Cardoso 3401 entre Cochabamba y Susana Pintos.

El proyecto plantea el desarrollo progresivo de un parque industrial y logístico enfocado en la economía circular generando sinergias y oportunidades de colaboración entre distintos emprendimientos. Se plantean 7 unidades y un área libre de un predio total de 7,5 hectáreas. Las obras contemplan acondicionamiento del predio y la construcción de tres galpones.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 20 de noviembre de 2026.