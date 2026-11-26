MINISTERIO DE AMBIENTE
Manifiesto: Viabilidad Ambiental de Localización
Viabilidad Ambiental de Localización
Viabilidad Ambiental de Localización
MINISTERIO DE AMBIENTE
Comunicación de Proyecto
Viabilidad Ambiental de Localización
MANIFIESTO
Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por Parque Industrial de Economía Circular S.A.S. para su proyecto Parque Industrial de Economía Circular (PIEC) a ubicarse en el padrón suburbano no habitacional de uso preferentemente industrial N° 432.304 del departamento de Montevideo, el acceso al precio se realizara desde Camino Felipe Cardoso 3401 entre Cochabamba y Susana Pintos.
El proyecto plantea el desarrollo progresivo de un parque industrial y logístico enfocado en la economía circular generando sinergias y oportunidades de colaboración entre distintos emprendimientos. Se plantean 7 unidades y un área libre de un predio total de 7,5 hectáreas. Las obras contemplan acondicionamiento del predio y la construcción de tres galpones.
La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.
En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.
Montevideo, 20 de noviembre de 2026.