Publicación de Vencimientos de 0,7% y Tasa de Control de Faena para año 2026

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION JURADA Y PAGO DE LA TASA CONTROL DE FAENA, ESTABLECIDA POR EL DECRETO 364/2003 DEL 29/08/2003.

23 de diciembre 2025 - 6:05hs
A PARTIR DEL HECHO GRAVADO CORRESPONDIENTE DE ENERO DE 2020. LA TASA DE CONTROL DE FAENA GRAVA A LA FAENA DE RESES BOVINAS REMITIDAS POR PERSONAS FISICA O JURÍDICAS A TODOS LOS ESTABLECI- MIENTOS DE FAENA. LAS PLANTAS DEBERAN PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA MENSUAL DE LAS FAENAS DIARIAS DE RESES BOVINAS ANTES DEL DÍA 10 DEL MES SIGUIENTE AL DECLARADO. EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL DE LA GENERACIÓN DEL HECHO GRAVADO.

