Rematan sin base un predio de más de seis hectáreas en Playa Hermosa con importantes construcciones

Un predio de más de seis hectáreas ubicado en la zona del Cerro de los Burros , en Playa Hermosa (Maldonado), será rematado sin base en dólares el viernes 8 de mayo a las 14:00 , en una subasta que estará a cargo de Gabriel Etcheverry y se realizará en el local conocido como Casa Rosada, en la calle Dodera 869, entre Florida e Ituzaingó.

Se trata del padrón rural Nº 31.251 , correspondiente a la quinta sección judicial de Maldonado. El terreno cuenta con una superficie total de 6 hectáreas y 514 metros cuadrados e incluye diversas construcciones relevantes, que en conjunto superan los 1.600 metros edificados según planos.

Dentro de las mejoras se destacan una vivienda principal de gran porte con barbacoa, piscina, casa para caseros y otra destinada a huéspedes, entre otras instalaciones.

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El remate será sin base y al mejor postor. Quien resulte adjudicatario deberá abonar en el acto el 30% del precio ofertado en concepto de seña, además de la comisión del rematador e impuestos, que totalizan un 3,66%.

La subasta se enmarca en un proceso de ejecución de sentencia tramitado en el Juzgado Letrado de Maldonado de 7º Turno. La operación se realizará en las condiciones que surgen del expediente judicial, donde también está disponible la documentación para consulta de los interesados.

Entre otros aspectos, se señala que el estado de ocupación y conservación del inmueble no está determinado, así como tampoco la regularidad de las construcciones. Además, el comprador deberá hacerse cargo de los gastos de escrituración, honorarios y certificados, y dispondrá de un plazo de 20 días corridos para integrar el saldo del precio una vez aprobado el remate.

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