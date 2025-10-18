Texeira remata fracción de campo en el departamento de Soriano

En remate privado en el marco de liquidación concursal, Dionisio Texeira ofrece -sin base y en dólares- una excelente fracción de campo en el departamento de Soriano, en convocatoria a realizarse este martes 28 en la sede de la Anrtci, Uruguay 826, a partir de las 14:30 horas.

Se trata de un predio de alto índice de productividad ubicado en el paraje El Salvador, de 136 hectáreas, sobre ruta 12, kilómetro 69,500 (padrón rural número 3694) y con poblaciones (vivienda, galpón y otros). Tiene ingresos por caminos vecinales que circundan la totalidad de la superficie del campo, con caminería de balastro en buen estado.

El inmueble se compone de las siguientes construcciones: casa habitación que oficia de vivienda permanente; construcción tradicional en ladrillo simple de aproximadamente 100 metros cuadrados conformada por tres dormitorios, living, cocina, dos baños y garaje; construcción en materiales sencillos, techo de chapa, cielo raso de madera, aberturas de aluminio y otros.

Se puede estimar la antigüedad del inmueble en unos 40 años, con sucesivas reformas en el tiempo. El estado de conservación es bueno. Cuenta con cuenta con estufa a leña y parrillero exterior.

Galpón está construido en chapa, hormigón, cerchas de acero y piso de hormigón, con techo abovedado de aproximadamente 30 metros de largo por 15 de ancho; tiene amplio corredor lateral también techado en chapa. Presenta dos accesos, uno lateral y otro frontal por puertas laterales corredizas. Buen estado de conservación.

Además, hay un antiguo tambo de ladrillo, hormigón y chapa que actualmente sirve como galpón. Denota el paso del tiempo y se encuentra en mal estado de conservación.

El comprador deberá abonar el 20% de seña y el 3,66% en concepto de comisión e impuestos. Todo en el acto.