Con casi cinco décadas de trayectoria en el país, la compañía reunió a autoridades, clientes y socios estratégicos para reafirmar su compromiso con el desarrollo energético del Uruguay y proyectar una nueva etapa sustentada en tres pilares: innovación, cercanía al cliente y sostenibilidad

Para cerrar un año de trabajo en conjunto, Riogas reunió en Distrito El Globo a autoridades nacionales, clientes, socios estratégicos, colegas del sector energético y miembros de su equipo de colaboradores . La velada fue una pausa en la agenda cotidiana para generar un espacio de intercambio y encuentro, y para dar la bienvenida a la Ing. Victoria Hernández como nueva Gerente General de la empresa .

La apertura estuvo a cargo de la presidenta del Directorio de Riogas, Ximena España, quien repasó el sólido arraigo de la firma en la identidad productiva y cotidiana del Uruguay. En su discurso, destacó que la confianza depositada por la sociedad a lo largo de casi cinco décadas «no se construye de un día para otro ni se da por sentada: se gana y se renueva cada día, en cada compromiso que cumplimos, en cada servicio que brindamos y en cada decisión que tomamos» .

Asimismo, España enfatizó la mirada a largo plazo que mantiene la organización, respaldada por la solidez del país: «Queremos expresar nuestra confianza en Uruguay: en su gente, en la solidez de su mercado y en las condiciones que ofrece para desarrollar proyectos de largo plazo. La estabilidad institucional, política y económica brinda previsibilidad y confianza para trabajar, invertir y crecer» . Al presentar a Hernández, remarcó su destacada trayectoria gerencial y auguró una etapa propicia para «fortalecer vínculos, tender puentes y avanzar con decisión hacia el futuro».

Representantes de empresas distribuidoras y fleteras, e Ingnacio Gortázar de RIOGAS

Por su parte, Victoria Hernández agradeció la confianza del Directorio y compartió su entusiasmo al asumir el liderazgo de una empresa que llega a cada rincón del territorio nacional. «He dedicado mi vida profesional al sector de la energía. Es un sector apasionante, dinámico y estratégico, pero por sobre todas las cosas es un sector con impacto real sobre las personas. La energía mueve a la industria, acompaña al comercio y llega a la mesa y a cada hogar uruguayo», señaló.

Representantes empresas fleteras y RIOGAS

Al proyectar los desafíos de la industria, Hernández subrayó la importancia de evolucionar al ritmo de las crecientes exigencias en seguridad, sostenibilidad e innovación. En esa línea, indicó que su gestión estará marcada por el diálogo, el intercambio genuino y la construcción diaria de confianza. «Creo en los liderazgos de puertas abiertas, de escucha activa y de trabajo en equipo. En liderazgos que no solo gestionan, sino que tienden puentes hacia adentro, con nuestra gente, y puentes hacia afuera, con los actores del ecosistema que interactuamos diariamente», afirmó.

Verónica Raffo y Carlos Delpiazzo

La nueva Gerente General cerró su intervención invitando a los presentes a continuar trabajando juntos, impulsando las mejores prácticas del sector y promoviendo la innovación en beneficio de todos los uruguayos.