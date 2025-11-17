Ropa limpia en 15 minutos: qué usar, cómo hacerlo y qué producto lo hace posible

En un contexto en el que el tiempo se volvió un recurso cada vez más valioso, Skip presentó en Uruguay su nueva innovación: Skip Expert para ciclos cortos , el primer jabón líquido especialmente formulado para lavados breves.

El lanzamiento responde a un hábito en crecimiento: el 35% de los hogares uruguayos utiliza ciclos cortos como su modalidad de lavado más frecuente, una tendencia impulsada sobre todo por prendas de poco uso o lavado rápido.

La marca, referente en la categoría de jabones líquidos, desarrolló una tecnología exclusiva que promete transformar la experiencia de lavado sin sacrificar resultados. Su fórmula PRO-A , compuesta por activos concentrados, permite eliminar suciedad y malos olores incluso en ciclos de apenas 15 minutos.

Además, incorpora MGDA , un componente de última generación para el control del mal olor, y una fragancia de larga duración. El producto se usa directamente en el lavarropas y no requiere dilución.

Tres variedades para distintas necesidades

El entendimiento del comportamiento de los usuarios y sus diferentes tipos de prendas llevó a Skip a desarrollar tres versiones dentro de esta nueva línea:

Limpieza Activa (pack verde agua)

Limpieza efectiva con fragancia extraordinaria MGDA + Fragancia Gold Couture.

con fragancia extraordinaria MGDA + Fragancia Gold Couture. Remueve incluso la suciedad invisible .

incluso la . Para ropa que requiera limpieza profunda y fragancia duradera.

Cuidado Activo (pack rosa)

Protege y cuida las fibras con MGDA + Carezymes.

con MGDA + Carezymes. Elimina las pelotitas de la ropa.

de la ropa. Protege y revive los colores .

. Para ropa que sea propensa a tener pelotitas y perder el color.

Frescura Activa (pack azul)

Elimina los olores efectivamente con Tecnología Anti Olor MGDA + MultiEnzimas Anti Sudor.

los con Tecnología Anti Olor MGDA + MultiEnzimas Anti Sudor. Mantiene la ropa fresca por más tiempo.

la por más tiempo. Ideal para ropa deportiva.

Newsletter skip alchemist (1)

Ahorro energético y compromiso sustentable

Además de optimizar tiempos, la compañía destaca el aporte de esta innovación a prácticas más sustentables. “Skip Expert Ciclo Corto permite ahorrar hasta un 65% de energía gracias a su formulación optimizada para ciclos de lavado de solo 15 minutos. Al reducir significativamente el tiempo de lavado, se disminuye también el consumo de agua y energía, sin comprometer la eficacia del producto", destacó Juan Pablo Guerrero, Responsable de Cuidado del Hogar Unilever Uruguay.

El nuevo Skip Expert para ciclos cortos ya se encuentra disponible en grandes superficies de todo el país en sus tres variedades. Con este lanzamiento, la marca reafirma su liderazgo y apuesta por soluciones más eficientes, modernas y alineadas con las rutinas actuales de los consumidores.