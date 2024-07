Los Teros cumplieron: le ganaron 21-10 a Japón y terminaron 11° en los Juegos Olímpicos París 2024

Los Teros sevens le ganaron 21-0 a Japón en la definición del 11° y último puesto del rugby seven de los Juegos Olímpicos París 2024 , con lo que alcanzó el objetivo de mínima que traía para el torneo, tras no alcanzar el de máxima que era meterse entre los 8 mejores.

Se cierra un torneo histórico para Uruguay, en su primera participación olímpica en la historia en la historia del rugby seven, para un equipo que se ha mostrado en la elite de los 12 mejores del mundo en los últimos tiempo, lo que se ratificó con el ascenso para la próxima temporada al Circuito. En París faltó un poco más de consistencia en algunos momentos, algo lógico después de un año de no jugar a este nivel, sobre todo en la definición, para aprovechar momentos de dominio. La mayor espina fue a derrota en alargue con Kenia, en un partido en el que eran favoritos e hicieron todo el gasto.

El partido de Los Teros ante Japón

Un try de Juan González a la salida de un ruck, en con un buen cambio de ángulo tras pase de Ardao, puso el primer try a los 14 segundos, y a partir de eso fue todo celeste. En la siguiente salida, knock con letras en un ruck de Japón, fácil contraataque con números y try de Viñals, y en la siguiente otro try de Juan González en velocidad por la banda para el 21-0 cuando solo iban 4 minutos.

Luego los japoneses tuvieron la pelota y tras un penal celeste en 22 propias llegó el try del descuento japonés para el 21-5.

En la siguiente amarilla a Kerevi en Japón por un tackle alto a Arcos Pérez que tuvo que salir por protocolo de conmoción. Esa superioridad numérica no pudo aprovecharse en la última del primer tiempo, con un mal pase de Tafernaberry.

Poco rugby en el segundo tiempo

En el segundo tiempo Uruguay tuvo la primera que terminó en knock on, pero a partir de ese momento se perdió la posesión, y además luego Ardao se fue con amarilla por tackle intencional, y a los pocos segundos Brazionis salió lesionado (y luego Amaya). Con uno menos, en un penal jugado rápido a la punta Japón descontó para el 21-10.