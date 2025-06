¿Cómo prevenir o revertir al enemigo silencioso que causa más del 50% de las enfermedades y trastornos en el mundo?

Tenemos un sistema inmune inteligente que responde rápidamente a patógenos, infecciones y diversos agentes que ponen en riesgo al organismo. La inflamación es una respuesta de protección y curación. Sin embargo, cuando permanece en el tiempo, es nociva y predispone a múltiples trastornos y enfermedades. En el 2020, David Furman y su equipo publicaron en PubMed un valioso estudio titulado: “Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span”. Los autores exponen hallazgos concluyentes acerca de las implicancias de la inflamación crónica, aún cuando es de bajo grado.