Sandra Lazo: "Manifestamos" a EEUU "voluntad del presidente" Orsi para cambiar ley de derribos

Se está trabajando en el presupuesto con un calendario que nos obliga a que durante julio prácticamente dejamos solamente aquellas salidas que son imprescindibles. Nos están llegando desde las diferentes unidades ejecutoras las previsiones.

Hay algo que pesa y mucho. Tenemos ciertas obligaciones que fueron contraídas (en la administración pasada), que no las cuestiono, vamos a honrar nuestras obligaciones, pero hay que saber que comprometen presupuesto de aquí a varios años. Son pagos que afectan el actual período de gobierno que tienen un costo total de US$ 352 millones aproximadamente. Allí están las OPV, los Super Tucano, los radares, camiones y ambulancias.

Después hay un contexto nacional y regional que fue planteado por el MEF. Vamos a transitar un período donde se va a pensar en un aspecto financiero estable, crecimiento acotado. Eso nos obliga a ser muy minuciosos y tener cierta creatividad, algunas reasignaciones.

¿Implica pedir refuerzos también?

Sí, por supuesto. Después vendrán las fundamentaciones, las justificaciones y, bueno, y esa negociación con el MEF.

¿El gasto presupuestal asignado a todas estas inversiones hace que en este periodo sea difícil también tener nuevas inversiones en equipamiento?

No sé si es difícil porque nosotros también hemos apostado a lo que hace a la buena vecindad. Aplicamos el multilateralismo al igual que nuestra política exterior y muchas veces terminan dándose algunas negociaciones o transacciones con países hermanos que se ajustan más a la economía local.

Tenemos que aspirar y agudizar todos nuestros sentidos para crear aspectos que mejoren la calidad salarial, sobre todo de aquellos que están más sumergidos dentro de las fuerzas. Eso para nosotros es vital, imprescindible. A veces no es solamente dinero, sino que convenios (pasajes, alimentación, viviendas) .

¿Se mantiene la base de 2024?

Sí, por supuesto.

¿Creen necesarios hacer cambios en la ley orgánica para disminuir la cantidad de mandos?

La ley orgánica se va a revisar. El periodo pasado se discutió y no se aprobó una modificación. La ley vigente la propuso el Frente Amplio, pero no tuvimos ni tenemos la pretensión de decir que somos omnipotentes y de que todo lo que aprobamos es maravilloso. Entonces hay que tener niveles de humildad y autocrítica para decir, capaz que en algunas cosas fue muy buena y en otras se vieron afectados.

En ese marco nosotros propusimos la creación de un grupo que ya está trabajando, pero necesitamos que se haga una ronda con todas las fuerzas para ver en qué medida afectamos o beneficiamos a los integrantes.

Sandra Lazo Foto: Leonardo Carreño

¿La discusión sobre el tamaño de las fuerzas está laudada?

Diría que hoy no es un tema que esté sobre la mesa, pero la discusión sobre el tamaño nunca está laudada porque tampoco hay una discusión que abarque a quien tiene que abarcar, que es a toda la sociedad. Esto no lo puede definir solamente el ámbito militar, ni el Ministerio de Defensa, ni el ámbito político. Es una definición de la sociedad.

Hay una parte que sí va a ser atendida o va a ser contemplada, que es este diálogo social sobre la previsión .

¿Hay decisión política de modificar la ley de derribos? ¿Cómo piensan resolverlo?

Tengo varias propuestas, alguna que nos llega desde el ámbito militar. El presidente lo manifestó, hemos tenido reuniones. Hace poco recibimos a quien está al frente actualmente del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa, lo recibimos con el canciller.

El canciller y la ministra de Defensa manifestamos la voluntad del presidente de que se revea. Ahora.. ¿el rever eso es la derogación o la modificación? Bueno sobre eso trabajamos, entendemos que modificando algunos aspectos en lo que tiene que ver con el derribo podemos llegar a sortear esto.

¿O sea que entonces sería una modificación vía decreto?

Vía decreto y que se está trabajando. Hay varias propuestas muy serias de diferentes ámbitos. Ahora estamos abocados al presupuesto, pero yo creo que es uno de los debates que tenemos que dar. En su momento produjo debates intensos el tema de la aprobación de la ley.

¿La idea es resolverlo en este año?

Sí, yo creo que hay que trabajarlo para este año.

¿Está previsto en el presupuesto crear el Centro Coordinador Unificado de Seguridad en la Frontera?

Sí, no puedo dar mayores detalles, pero se está trabajando intensamente en eso, que es ni más ni menos que la coordinación interministerial para temas que tienen que ver con la soberanía nacional.

¿Va a implicar una nueva institucionalidad, juntando distintos organismos?

No sé si es una nueva institucionalidad, sí la coordinación. Es operativo. Lo más difícil que encontramos muchas veces en el Estado uruguayo es la coordinación, por ejemplo en Fray Bentos en el área de control integrado aún no compatibilizamos los horarios de las oficinas que atienden allí.

El Frente en campaña decía que “la frontera es un colador”. ¿Hoy en el gobierno es una lectura que mantienen?

El colador empieza donde te falta tecnología y coordinación. Yo creo que ajustando aspectos tecnológicos y aspectos que hacen a la coordinación, que a veces la gente ni siquiera lo visualiza, mejoramos. Cuando hablamos en materia de seguridad o de soberanía nacional solamente están pensando en algún agente externo que puede venir y también tenés aspectos que están muy vinculados a lo financiero. Tiene que ser como un paraguas mucho más amplio que lo que pretendemos hacer a partir del comando.

Sandra Lazo Foto: Leonardo Carreño

¿Cómo está el espacio aéreo en cuanto a cantidad de control? El comandante anterior de la Fuerza Aérea decía que se podía custodiar el 45%.

Sí, recuerdo claramente cuando el brigadier De León lo manifestaba. Seguimos teniendo dificultades, algunas de las adquisiciones que se hicieron van a aumentar un poco ese porcentaje en lo que tiene que ver con el resguardo.

También hay otros temas que no tienen que ver directamente con las herramientas, sino con cómo organizamos el trabajo. Y allí tenemos algunos conflictos históricos dentro de lo que son trabajadores civiles y trabajadores militares, con algunas reivindicaciones que son muy válidas, los controladores aéreos.

¿Transmite tranquilidad el informe de los oficiales que viajaron hace unas semanas a Vigo, al astillero de Cardama?

Me transmite tranquilidad desde el punto de vista técnico. Son personas especializadas, de hecho ahora se está pensando en el envío permanente hasta el fin de la construcción de las mismas. Necesitamos tener un ojo más directamente prolongado (allí) y después hay otros aspectos que tienen que ver con lo técnico que tampoco puedo hablar mucho más porque ya está en marcha la investigación administrativa en cuanto al procedimiento.

¿Pero lo que vieron da tranquilidad? No que ellos tengan capacidad técnica, sino lo que vieron.

Seguimos analizando lo que vieron. Hay un contrato que es lo suficientemente flexible para el proveedor como para que se hagan determinadas subcontrataciones. Esa subcontratación implica determinados aspectos que podían, si el astillero fuera el que realmente armara todo, hacerlo de otra manera más directa.

¿El astillero está haciendo cosas afuera?

Sí, está subcontratando. El contrato lo permite. Hay cláusulas que no se pueden divulgar del contrato y no quiero ser yo quien rompa eso. Si me decís qué transmite tranquilidad, me va a transmitir mucha tranquilidad cuando alguien se instale allá y haga un seguimiento más estricto.

¿Y cuándo va a ser?

Esperamos que sea ya el próximo mes.

O sea que la decisión política está tomada.

¿De que viajen? Sí, sí, sí. Si bien no es una condición que esté estipulada como obligatoria en el contrato, es una posibilidad que yo no quisiera amputarme.

¿Hasta ahora la habían dilatado por alguna razón en especial?

No, son demasiados aspectos que se juntan. Cuando en su momento estaba planteado esto, había gente que estaba pronta para ir, pero entendimos que era un gasto bastante oneroso lo que se nos planteaba como viático. No estábamos cuestionando en ningún momento la profesionalidad ni nada por el estilo, pero nos replanteamos y ahora nos convencimos de que tiene que haber quien haga un seguimiento técnico de esto.

¿La investigación administrativa sobre el procedimiento incluye también a los responsables políticos?

Te voy a leer textualmente qué fue lo que nosotros incluimos. "A efectos de esclarecer los hechos relacionados al proceso de contratación entre el Estado uruguayo y la empresa Cardama así como los actos de ejecución del mismo, resultando que del análisis liminar del proceso de dicha contratación para la adquisición de dos patrulleras oceánicas han surgido dudas respecto a su regularidad y considerando que la señora ministra ha expuesto que la participación e involucramiento de reparticiones de dicho ministerio en el proceso de la contratación, hace necesario que la instrucción de la investigación administrativa se lleve a cabo por un funcionario ajeno al organismo, por lo expuesto solicitamos la colaboración a la Oficina Nacional de Servicios Civil".

O sea que los alcanza.

No cuestionamos la necesidad de contar con esas herramientas (las patrullas). En el proceso pasaron algunas cosas que no nos parecen muy prolijas, entonces quedémonos tranquilos de que allí no pasó nada. Por supuesto, tiene que ver con aspectos fundamentalmente políticos.

¿Cómo ve el hecho de que las transferencias, pasó ahora con el último hito -la puesta de quilla- se activen automáticamente sin que necesariamente el Ministerio de Defensa avale o se entere de lo que presentó la empresa como hito?

Ese es uno de los aspectos que tiene que ver con lo que decía al comienzo. Creo que hay un contrato que es absolutamente flexible, no necesariamente para beneficio del Estado uruguayo.

¿No hay margen de cambiar ese mecanismo?

Bueno, yo no sé si hay algunas cuestiones que se puedan renegociar. Hoy por hoy estamos en un relacionamiento vía mail con el oferente, tratando de cumplir con cada uno de los aspectos que se nos piden. No seremos nosotros quienes generemos ningún tipo de controversia hacia el contrato.

Ahora, si a partir de definiciones técnicas, de alguna documentación que hemos solicitado y que se nos responde que está en trámite, a partir de no obtener determinados cuestionamientos que hemos solicitado, bueno, veremos cómo se sigue, pero hoy por hoy es eso.

Sandra Lazo Foto: Leonardo Carreño

¿Está descartada la posibilidad de ir a la justicia después de la investigación administrativa?

No, yo no me adelantaría. Ojalá, soy sincera, nosotros lleguemos al momento de la obtención de esas patrulleras oceánicas y obtengamos no solamente algo funcional sino algo de buena calidad. Nos preocupa la calidad y la seguridad de nuestra gente. No estamos introduciendo una investigación administrativa a efectos de hacer ningún tipo de caza de brujas.

¿Tienen definición del nuevo comandante de la Armada?

Creo que estamos más cerca hoy de tomar definiciones. Somos absolutamente conscientes de la necesidad para cada una de las fuerzas de contar con una comandancia. Creemos que está funcionando, no hemos tenido problemas, está funcionando todo. Esperamos este mes cerrar eso.

¿Puede ser un retirado?

Me lo han preguntado en varios lugares. La verdad es que no estuvo dentro de las contemplaciones de que fuera un retirado. Creo que hubo alguna situación de meter un tema político ahí adentro que en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros debemos velar que es el buen funcionamiento.

¿Están pensando en ascender capitanes de navío?

Hoy por hoy tenés seis personas en condiciones de asumir (a comandante) sin realizar ningún ascenso. Yo sería partidaria de que esto fuera lo más natural posible entre quienes están en condiciones de ascender. Buscar la persona más adecuada.

¿Está funcionando el buque oceanográfico comprado en 2024?

Estaba en alguna cuestión de mantenimiento y de reparación. La realidad es que en el trayecto desde donde vino se notaron algunas dificultades desde el punto de vista de la operativa, entonces está en esa reparación necesaria.

Volvió alrededor de un tercio del contingente de soldados que estaban en el Congo. ¿Qué pasa con el resto?

La idea es que en el término de este mes y el mes que viene se pueda completar el relevo en su totalidad. Los de ahora son porque son los casos más urgentes con una valoración sanitaria, también hay quienes han decidido por su propia voluntad quedarse.

¿En las misiones de paz, la intención es mantener la cantidad de soldados en los diferentes países?

Sí, hoy no está en discusión eso. No estamos en el momento de dar esa discusión, si vos me decís “misiones, sí”, “misiones, no”, creo que hoy nadie está pensando en dar esa discusión. Lo que sí nosotros hacemos y lo planteamos como Frente Amplio es que cada misión se analiza en el contexto que tiene.