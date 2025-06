Díaz dijo que hay que cambiar "ley de derribo" por no cumplir "estándares internacionales" y García apuntó contra la izquierda

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , consideró que se debe de cambiar "ley de derribos" aprobada en el anterior gobierno porque entiende que " no cumple con los estándares internacionales" . El exministro de Defensa Javier García apuntó contra la izquierda: "Ya no queda nada del famoso 'antiimperialismo' de la izquierda" .

"El problema que tenemos hoy es que no podemos comprar armamento con tecnología americana, porque la ley americana lo obliga al gobierno de Estados Unidos a que no nos vendan ningún armamento porque nuestra 'ley de derribo' no cumple con los estándares internacionales", contó Díaz entrevistado este jueves en Así nos va de Radio Carve.

García dijo que cuando fue ministro les comunicó a los dirigentes del Frente Amplio (FA) las consecuencias en este cambio de legislación. "Es verdad que el FA no la votó, pero también es verdad que no la impugnó y no la incluyó en el plebiscito de la LUC", escribió García y agregó que "tan en desacuerdo no estaban".

"EE.UU al igual que nosotros prioriza la lucha contra el narco y sin embargo nos 'sanciona' por armarnos para ello. Insólito", expresó el ahora senador del Partido Nacional y aseguró que "se adquirieron aviones a Brasil que llegarán próximamente para proteger nuestro espacio aéreo".

El actual prosecretario de Presidencia también aseguró que la legislación "parece materialmente inaplicable", a lo que García respondió que "el derribo" es solo una fase de la ley sobre protección del espacio aéreo y que "en sus fases anteriores se aplicó varias veces con efectividad".