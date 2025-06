Jorge Díaz respondió a las acusaciones de Perciballe: "Cuando uno no tiene trapos sucios, está tranquilo"

“ Hay mucha gente buscándole el pelo al huevo , buscando dentro de los jerarcas del gobierno a ver qué se encuentra, eso se lo digo con propiedad porque tengo información de que así es ”, expresó el prosecretario, agregando que estas indagaciones no necesariamente provienen de la oposición política, sino también de periodistas. “Y de hecho los hay”, añadió.

Díaz defendió su tranquilidad ante las críticas, afirmando que aquellos que tienen todo en regla no deben temer. “Aquellos que tenemos en regla absolutamente todo, estamos muy tranquilos. ¿O usted cree que no me han buscado el pelo al huevo? Pero cuando uno está al día con sus impuestos, fantástico, yo estoy absolutamente tranquilo", dijo.