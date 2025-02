"Ser woke es que te importan los demás": el poderoso discurso de Jane Fonda en los premios SAG sobre la situación política en EE.UU.

"Mucha gente se va a sentir muy herida por lo que está sucediendo, por lo que se nos viene encima", dijo desde Shrine Auditorium de Los Ángeles, en una gala transmitida en vivo por Netflix.

"E incluso si son de una posición política diferente, tenemos que apelar a nuestra empatía y no juzgar, sino escuchar desde el corazón y darles la bienvenida a nuestra carpa porque vamos a necesitar una gran carpa para resistir con éxito lo que se nos viene encima", agregó.

Getty Images La veterana actriz lleva más de 60 años en el cine, la televisión y el teatro.

"Esto es muy serio"

Durante su discurso, resaltó cómo los actores no crean "algo tangible", sino que tienen el trabajo de generar empatía. Y esa empatía, subrayó, "no supone debilidad ni ser woke".

"Y, por cierto, ser woke es simplemente que te importan los demás", añadió.

Fonda dijo que su trabajo de actriz le dio una voz en momentos en los que las mujeres no tenían derecho a opinar en la sociedad.

"Para una mujer como yo, que creció en los 40 y 50, cuando las mujeres se supone que no tenían opiniones o no debían enfadarse, la actuación me dio la oportunidad de interpretar a mujeres con opiniones", contó.

Actuar, dijo, abre la mente de las personas a nuevas ideas, los lleva a entender el mundo de forma distinta y a reír ante las situaciones difíciles de la vida. "Como ahora", destacó.

La veterana actriz, quien lleva más de 60 años en el cine, la televisión y el teatro, también se mostró partidaria de sindicatos como SAG.

"Creo en los sindicatos, nos cuidan las espaldas", indicó.

"Nos integran a la comunidad y nos dan poder. Comunidad significa poder, y esto es realmente importante en este momento en que el poder de los trabajadores ha sido atacado y la comunidad se está debilitando", sostuvo.

Al final de su discurso, Fonda, dos veces ganadora del Oscar, insistió en que debemos ser optimistas, y en que todavía habrá "amor y belleza" en medio de la situación del país.

"No debemos, ni por un momento, engañarnos sobre lo que está sucediendo. Esto es muy serio, amigos. Seamos valientes. No debemos aislarnos. Debemos permanecer en comunidad. Debemos ayudar a los vulnerables. Debemos encontrar formas de proyectar una visión inspiradora del futuro", dijo.

FUENTE: BBC