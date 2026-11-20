Como parte de su compromiso de garantizar el uso eficiente y la conservación del agua, el sistema Coca-Cola Uruguay , integrado por la compañía Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, participó del evento “Nature positive y water positive: cómo crear impacto real desde la empresa” , en el que compartieron las estrategias que impulsan para mejorar el consumo del agua, la seguridad hídrica y contribuir a la resiliencia de las comunidades ante los impactos climáticos.

Durante el encuentro, Antonella Pelizzari, directora senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola para Argentina y Uruguay , presentó las iniciativas que la compañía realiza en el país para la conservación del agua.

“La gestión responsable del agua es uno de los pilares de nuestra estrategia de sostenibilidad y atraviesa todas las decisiones de negocio. Nuestro compromiso abarca tanto el uso eficiente del recurso en nuestras operaciones como el impulso de iniciativas que contribuyan a su conservación y reabastecimiento en los territorios donde estamos presentes. Para lograrlo, trabajamos junto a organizaciones, gobiernos locales y comunidades en la protección y recuperación de las cuencas y los ecosistemas que son fundamentales para asegurar la disponibilidad de agua, hoy y para las próximas generaciones”, expresó Pelizzari.

Entre sus acciones destacadas se encuentran los proyectos de conservación de bosque nativo y restauración de ecosistemas en los departamentos de Rivera y Florida , desarrollados en alianza con la Fundación Instituto del Río Negro (INDRA) y en coordinación con las intendencias y productores rurales de la zona.

El principal objetivo es generar una huella hídrica positiva, mediante el uso sostenible del agua, la conservación del bosque nativo y la restauración de suelos degradados. También se propone conservar y recuperar especies autóctonas, así como diversificar la productividad de los campos de la región mediante el impulso de emprendimientos de turismo sustentable, como alternativa para los productores locales.

En Rivera, se lleva adelante el programa de conservación del bosque nativo y los recursos hídricos en el Valle del Lunarejo. Activo desde 2017, permitió recuperar 2.039 hectáreas de bosque nativo y mejorar la infiltración del agua en el suelo hasta cinco veces.

En Florida, el trabajo se desarrolla en el área de influencia del embalse Paso Severino, en la cuenta de Santa Lucia, principal fuente de agua potable del país. A fines de 2025 se amplió el proyecto, sumando 150 hectáreas de bosque nativo a las 1.000 que ya cuentan con protección desde 2023, cuando comenzó esta iniciativa. Además, se incorporaron dos nuevos productores locales, alcanzado a un total de 18 productores comprometidos con la adopción de prácticas productivas sostenibles.

Por su parte, Lucía Ottati, gerente de Legales y Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Uruguay, expuso una iniciativa desarrollada por la embotelladora para la recuperación y reutilización de agua en la planta.

Lucía Ottati, gerente de Legales y Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Uruguay.

“En Coca-Cola FEMSA trabajamos continuamente para optimizar el uso del agua en nuestras operaciones, incorporando tecnología y soluciones que nos permitan reducir el consumo y aprovechar mejor este recurso. Entendemos que la seguridad hídrica es un compromiso que atraviesa toda nuestra operación y que requiere acciones concretas, tanto para mejorar nuestra eficiencia como para recuperar y reutilizar el agua. El proyecto desarrollado en nuestra planta es un ejemplo de cómo, a través de la innovación y la mejora continua, podemos avanzar hacia una gestión cada vez más responsable y sostenible del recurso”, manifestó.

Coca-Cola FEMSA diseñó un proyecto de recuperación de efluentes industriales que tiene como objetivo garantizar el uso eficiente del recurso hídrico a través del reciclaje del agua. A través de un sistema de ultrafiltración y ósmosis inversa se logra tratar el agua y permitir su reutilización en tareas como riego, limpieza, uso sanitario y servicios auxiliares industriales.

Mediante esta iniciativa, la compañía logró que el 100% del agua utilizada para los servicios industriales sea abastecida mediante el procesamiento del efluente industrial.

Organizado por la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA), el evento contó con la presencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el director Ejecutivo de AUA, Mauro de la Vega; la especialista Sectorial en Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sofía Polcaro; la gerenta de Gestión Humana, Ambiente y Sostenibilidad de Traxpalco, Andrea Carballo; y la gerenta de Asuntos Corporativos y Medio Ambiente de Minerva Foods, Constanza Gebhart.

Durante su intervención, Ortuño sostuvo que “ambiente y tecnología son los dos grandes temas de la época que nos toca vivir con grandes desafíos y con responsabilidades que tenemos que incorporar, pero también implican una oportunidad, porque en la agenda de sostenibilidad, de la gestión eficiente de nuestros recursos naturales y, en particular, en lo que tiene que ver con el agua hay una enorme oportunidad de crecimiento y de desarrollo a nivel país. Nuestro país tiene un gran prestigio a nivel internacional en estos temas y eso nos permite proyectar a Uruguay y a nuestras empresas a escala regional y planetaria en un mundo donde se premia el compromiso con la huella de carbono”.