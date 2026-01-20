Startup Sounds: Bianca Sassoon, de 17Sigma, habló sobre el fondo de inversión y cómo es trabajar con Pierpaolo Barbieri

Bianca Sassoon, Managing Partner de 17Sigma, fue entrevistada en el ciclo Startup Sounds de El Observador en colaboración con Draper House Americas sobre el fondo de inversión, su filosofía de trabajo y los criterios con los que apuestan por startups de alto impacto.

Además, compartió cómo es trabajar con Pierpaolo Barbieri, su visión estratégica y el rol del liderazgo en la construcción de proyectos globales.

"Es un gran honor. Aprendo de él a diario y la verdad que es una persona espectacular tanto en lo profesional como en lo personal", distinguió Sassoon, quien aseguró que su calificación va mas allá de que tiene una relación de amistad y de socios laborales.

En tal sentido, subrayó que es una persona "muy, muy interesante, muy 360°, que sabe de absolutamente todo".

En la misma línea, detalló que es historiador de profesión y sostuvo que "la idea de empezar el fondo, y justamente su invitación a sumarme a liderarlo, fue de devolverle un poco al ecosistema emprendedor". Repasá la entrevista completa a continuación: Embed - BIANCA SASSOON de 17Sigma: La sociedad con Pierpaolo Barbieri y su filosofìa de trabajo