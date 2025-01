Fernando Trocca: "Para mí cocinar es dar amor, no es un plato en particular"

Martitegui no duda en señalar a su abuela Serafina como la persona que marcó su camino hacia la cocina: “Ella me enamoró de la comida. Almorzaba todos los días en su casa, pedía el menú y ella lo cocinaba. Me enseñó a disfrutar y experimentar con los alimentos”.

Este amor por la comida es el que define su estilo: “Para mí, cocinar es dar amor. No es un plato en particular, es la experiencia de cocinar para otros, de alimentar y compartir”.

En el apogeo del glamour neoyorquino, Martitegui creó un plato memorable: foie gras con harina de mandioca, mango y miel. “Un plato que hablaba de la fusión de técnicas francesas con ingredientes latinoamericanos”, explica.

La pandemia y el renacer en la cocina casera

En 2020, el chef se refugió en la cocina de su casa y decidió compartir recetas simples en Instagram, como una ensalada con pollo sobrante. "Subí un video sin pensarlo mucho, en pijama, y fue increíble la repercusión. Durante 90 días consecutivos publiqué recetas que conectaron con la gente", relata. Estas recetas dieron lugar a su libro Troca en casa, que compiló los platos que salvaron a miles durante el confinamiento.

La simpleza de un clásico: milanesa con puré

Cuando se le pregunta qué plato define su vida, Martitegui no duda: “Milanesas con puré. No hay nada mejor que una buena milanesa bien hecha. Es un plato que me acompaña, no me persigue”.

A pesar de haber cocinado para la élite mundial, el chef encuentra su mayor satisfacción cocinando para sus hijos. “Son mis mejores críticos, tienen un paladar increíble. Viajar y comer con ellos es de las cosas que más disfruto”, asegura.

La crítica gastronómica y los rankings

Sobre los rankings y las estrellas Michelin, Martitegui prefiere mantenerse al margen: “No me interesan. Hay mucho lobby detrás y, aunque reconozco que son útiles para los negocios, también generan rivalidades que no me gustan. Cocino para el público, no para estar en una lista”.

Con una carrera marcada por la innovación y el amor por la cocina, Fernando Trocca demuestra que, más allá de las técnicas sofisticadas o los reconocimientos internacionales, el verdadero arte culinario reside en conectar con las personas. Ya sea con un plato gourmet o con una sencilla milanesa con puré, Martitegui sigue deleitando con su pasión por el buen comer.