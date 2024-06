¿Mónica Farro se separó de su esposo en medio de una gran pelea? La respuesta de la actriz

CRUCE "No me faltes el respeto": duro cruce entre Daiana Abracinskas y politóloga feminista en canal 10

Según revelaron en el programa, parece que la razón de la separación no son los "cuernos" o la infidelidad sino que el esposo de la actriz uruguaya "tenía una historia atrás, una relación anterior, y que su ex se fue metiendo cada vez más" . Razón por la cual Mónica "no aguantó más" y tomó la decisión de separarse.

Sin embargo, la uruguaya salió al cruce de estas declaraciones negando tal hecho. "Cuando uno tiene una info siempre es mejor llamar a la fuente porque después pasa esto... me tengo que poner a explicar situaciones. Las parejas tienen discusiones. Aparte meten gente que ni pincha ni corta (como la madre del hijo) que tiene muchos problemitas, pero que no afecta nuestra pareja", escribió en Instagram.

Además, en dialogo con TN show, la actriz aclaró que no estaba separada, sino que estaba pasando pro un desencuentro con su pareja. "Con Lean estamos juntos, tranquilos en una discusión, pero nada que no se pueda superar", dijo.

"Mis problemas los cuento yo. No necesito que ningún tercero lo vaya a contar. Si a mí me pasa algo y me voy a separar, es definitivo o algo para bien o para mal, yo lo voy a contar. Por eso me parece extraño", cerró.