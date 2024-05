"Santi Urrutia me tiró los perros varias veces": impactantes revelaciones de Naty Camilo

Cuando le preguntaron si Santi Urrutia le había "tirado los perros", Natalia Camilo respondió después de tomar un respiro y un trago de agua: "A mí no me parece, fui testigo de que él (Santi Urrutia) le escribió a Antonella, lo vi, Antonella me lo mostró. Le enviaba mensajes que se borran una vez vistos, mandó varias cosas para ver solo una vez. Y luego me llegó un mensaje a mí, después de un tiempo. Y sí, no es ningún santo ".

declaraciones de naty camilo (1).mp4 Impactantes revelaciones de Naty Camilo sobre Santiago Urrutia

En ese momento, el cantante Diego Coronel preguntó: "¿Te tiró los perros?" y ella contestó: "Sí, me los tiró varias veces, estaba de novio en ese momento, ya saben. La verdad es que no estuve (con Santi), porque no me interesa, y menos meterme en un lío... Cuando me enteré de que estaba saliendo con esta chica (Camila Rajchman), me invitó a tomar mate. Un día los vi, estábamos en un lugar donde estaban ellos, y Antonella estaba cerca de Santiago. No salió ninguna evidencia de chats donde Antonella la esté amenazando, o le haya escrito a Camila. Ustedes vieron en la fiesta Bresh, se acercaba a ellos".