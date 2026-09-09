The Grand Hotel inicia una nueva etapa de su gestión sustentable con un plan de acción hasta 2028

Punta del Este, septiembre de 2026. The Grand Hotel Punta del Este inicia una nueva etapa de su estrategia de sustentabilidad con la puesta en marcha del Plan de Acción de Gestión Sustentable 2026-2028, un nuevo ciclo que profundizará el trabajo desarrollado por el establecimiento y pondrá especial énfasis en la medición de resultados, la generación de evidencia y el seguimiento de cada iniciativa.

El plan forma parte del Sistema de Gestión Sustentable (SGS) de The Grand Hotel, que incorpora criterios ambientales y sociales a la planificación y a la operación cotidiana. Su desarrollo comenzó a estructurarse formalmente en 2024, año en que se obtuvo la certificación Nivel Oro de Hoteles más Verdes. Este reconocimiento permitió ordenar prácticas que ya estaban en marcha, integrarlas bajo un marco común y establecer herramientas para definir objetivos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento.

Ese proceso dio lugar al primer Plan de Acción de Gestión Sustentable , correspondiente al período 2024-2026 , con el propósito de incorporar estos criterios de manera transversal a la gestión del hotel y dar continuidad a las iniciativas más allá de acciones puntuales. Durante 2025, el desafío pasó a ser sostener ese estándar en la operación diaria y validar su funcionamiento.

Ese año, en noviembre, The Grand Hotel recibió la primera auditoría presencial de validación bajo el Estándar de Gestión Sustentable 2024 de Hoteles más Verdes, cuya evaluación confirmó la aplicación efectiva de los lineamientos definidos en el funcionamiento cotidiano del establecimiento. Entre los aspectos destacados por la auditoría estuvieron la participación de los colaboradores y las medidas destinadas a prevenir el desperdicio alimentario.

También se valoraron las acciones vinculadas con la eficiencia energética y la integración de expresiones de la cultura local a la experiencia del hotel. La evaluación reconoció, además, herramientas orientadas a sensibilizar a los huéspedes, entre ellas el programa institucional We Are Green, We Are Grand. A esto se sumaron los cargadores disponibles para vehículos eléctricos y el uso de energía solar térmica para precalentar el agua destinada al consumo sanitario, reduciendo así la demanda sobre los sistemas convencionales.

Las oportunidades de mejora identificadas durante la auditoría fueron posteriormente incorporadas al propio sistema y sirvieron como insumo para definir nuevas acciones. Durante 2026, el trabajo avanzó especialmente sobre la capacidad de medir y documentar el desempeño de las iniciativas ya implementadas. El último análisis normalizado disponible registra una reducción del 11,8% en el consumo eléctrico por habitación ocupada y del 13,6% por persona-noche. Estos indicadores permiten evaluar el comportamiento energético considerando el nivel real de actividad del hotel, en lugar de observar únicamente el consumo absoluto.

La gestión de residuos también comenzó a contar con mayor respaldo documental. Entre enero y mayo de 2026, se registró la entrega de 2.864 kilos de materiales reciclables a TD SRL, entre ellos papel, cartón y diferentes tipos de plásticos. El hotel utiliza actualmente este dato como volumen comprobable incorporado a un circuito de recuperación, evitando presentarlo como porcentaje de reciclaje hasta contar con información comparable sobre la totalidad de los residuos generados. En paralelo, se mantienen circuitos específicos para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de WERBA, con el objetivo de mejorar progresivamente su trazabilidad y evitar que sean incorporados al flujo de residuos comunes.

Otro cambio introducido este año fue la transición hacia papel de impresión elaborado 100% con fibra de caña de azúcar y sin proceso de blanqueo químico, como parte de la revisión de los criterios utilizados para seleccionar insumos administrativos. Las acciones ambientales alcanzaron también el entorno natural, con jornadas de plantación de árboles realizadas en 2025 y destinadas a contribuir a la captura biológica de carbono y al cuidado del área próxima al establecimiento. Desde junio de 2026 funciona, además, el Calendario Ambiental Institucional TGH, una herramienta anual que vincula fechas ambientales con acciones dentro del hotel y actividades de sensibilización. Cada instancia incorpora responsables y mecanismos de registro para que la experiencia obtenida pueda utilizarse luego en la evaluación del sistema.

Con el cierre progresivo del plan 2024-2026, The Grand Hotel comenzó a implementar su Plan de Acción de Gestión Sustentable 2026-2028, concebido como una etapa de mayor madurez del sistema. Cada acción puede incorporar responsables, indicadores y plazos específicos, además de mecanismos de seguimiento y documentación. El nuevo ciclo abarca aspectos vinculados al uso de energía y agua, la gestión de residuos, las compras, la relación con proveedores, la accesibilidad y la responsabilidad social, entre otros frentes de trabajo.

La metodología busca establecer un proceso continuo en el que los resultados obtenidos permitan revisar decisiones y ajustar las acciones futuras. De esta manera, el hotel avanza hacia una gestión sustentable sustentada cada vez más en información verificable y en la capacidad de evaluar su propio desempeño.

Este proceso tendrá una próxima instancia relevante en noviembre de 2027, cuando llegue el momento de renovar la certificación Nivel Oro de Hoteles más Verdes. Para The Grand Hotel, esa instancia supondrá también una oportunidad para demostrar la evolución alcanzada desde la primera certificación de 2024. El objetivo no será únicamente mantener el reconocimiento, sino llegar a esa evaluación con un sistema más integrado a la operación, con mejores herramientas para medir sus avances y convertir los resultados obtenidos en nuevas decisiones de gestión.