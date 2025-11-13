Tienda Inglesa lanzó su Black Friday con más de 7.000 ofertas y descuentos de hasta 60%
13 de noviembre 2025 - 21:51hs
Tienda Inglesa lanzó una nueva edición de su Black Friday, una propuesta que este año reúne más de 7.000 ofertas y una selección de productos que abarca tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, alimentos, bebidas y categorías de uso diario. El evento se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre en todas las sucursales, así como en la web y la aplicación.
Según Paulina Rochon, gerenta comercial de Tienda Inglesa, esta edición se destaca por la variedad de categorías y el nivel de los descuentos aplicados.
“Tenemos más de 7.000 ofertas y estamos muy conformes con la propuesta de este año. La gente sigue viniendo, sigue esperando más de Tienda Inglesa, y nosotros estamos acordes a eso”
Entre los rubros más demandados se encuentran los productos tecnológicos y electrodomésticos, que este año presentan descuentos de hasta 60%.
Dentro de estas categorías se destacan:
Smart TVs con tecnología QLED
Aires acondicionados y sistemas de climatización
Grandes y pequeños electrodomésticos
Rochon explicó que parte del catálogo fue reforzado especialmente para esta campaña, con productos exclusivos del evento y modelos adaptados a la demanda reciente de los consumidores.
Además de la tecnología y los electrodomésticos, el Black Friday abarca una variedad de productos para el hogar y el aire libre junto con rebajas en alimentos, bebidas y consumo masivo. En este último rubro se destacan el 30% de descuento en vinos, cervezas y cortes de carne de ternera, además de beneficios en productos de perfumería, limpieza y alimentos de uso cotidiano.
Todas las ofertas pueden encontrarse en tiendainglesa.com.uy, en la aplicación y en cualquiera de las 20 tiendas de la cadena.
Los descuentos estarán vigentes hasta el domingo 16 de noviembre, fecha límite para aprovechar precios que, según la compañía, “no se van a volver a ver”.
Con miles de productos rebajados y categorías pensadas para todos los perfiles de clientes, Tienda Inglesa vuelve a posicionarse como uno de los principales referentes del Black Friday en Uruguay.