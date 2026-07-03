Uruguay suma un taller de nivel mundial: la inversión con la que Sadar refuerza el crecimiento de BYD

Sadar, líder comercial de BYD en Uruguay y empresa con trayectoria desde 1950, inauguró un nuevo taller de servicio oficial BYD que cumple con los estándares técnicos más exigentes definidos por la casa matriz a nivel mundial.

La apertura fortalece la calidad del servicio posventa para los clientes uruguayos y consolida a la compañía como referente regional de BYD en Latinoamérica, tanto en ventas como en posventa.

El nuevo centro de servicio está preparado para atender la creciente flota de vehículos BYD en el país , con capacidad para dar respuesta tanto a vehículos 100% eléctricos como plug-in híbridos (PHEV). La obra incorporó más de 1.500 m² al taller y consolida la propuesta integral de BYD en Uruguay, que combina una amplia oferta de vehículos eléctricos con una experiencia posventa de excelencia durante toda la vida útil del vehículo.

El crecimiento de la operación se refleja en los números. En julio de 2025 el taller realizaba 8 servicios diarios; hoy realiza 30 y proyecta cerrar julio de este año en 40, multiplicando por cinco su capacidad en poco más de un año. La agenda de servicio también se transformó: lo que antes se coordinaba de una semana para la otra hoy se resuelve prácticamente en 24 horas.

Un equipo formado a nivel internacional

El equipo pasó de 4 a 19 profesionales, distribuidos en mantenimiento, mecánica, asesoría de servicio y de citas, control de calidad, diagnóstico y lavado. Sus técnicos se capacitaron en mercados de referencia como China, Costa Rica y Brasil, y hoy esos referentes internacionales están instalados en Uruguay. Además, el jefe de taller está certificado como instructor y un segundo técnico se encuentra en formación para sumar esa certificación.

Tecnología de última generación

El taller incorporó maquinaria de alta tecnología para responder a las exigencias de la movilidad eléctrica: 4 escáneres de diagnóstico VDS2100 para toda la gama EV, la MPC Calibration Tool, una cámara para la calibración de sistemas ADAS, 9 elevadores nuevos de 5.000 kg —cada uno con su cajón de herramientas— y kits de herramientas aisladas para alto voltaje, específicos para el trabajo seguro sobre sistemas de alta tensión.

Repuestos en 24 horas en todo el país

La inversión en posventa se complementa con un nuevo centro logístico de repuestos de 5.000 m² cubiertos, emplazado en un predio de 14 hectáreas. Esta infraestructura habilita una capacidad de entrega de piezas en 24 horas en todo el país, reduciendo los tiempos de reparación y mejorando la disponibilidad para la red.

Hacia un centro de capacitación regional

De cara a fines de 2026, Sadar proyecta poner en marcha un Technical Training Center regional en Ruta 101 km 31.800, orientado a certificar y capacitar técnicos con herramientas de alta tecnología y a brindar formación mensual a la red de talleres oficiales. El plan contempla además el desarrollo de la red: más de 20 talleres oficiales —10 de ellos en el interior del país—, 30 equipos VDS y 3 talleres oficiales de chapa y pintura, con el objetivo de convertir a Sadar en un punto de referencia de BYD para toda la región.

“Esta apertura marca un antes y un después en nuestra posventa: invertimos en infraestructura, tecnología y, sobre todo, en formación, porque queremos ser el referente de BYD en la región a lo largo de toda la vida del vehículo”, dijo Santiago Guelfi, director de Sadar.

Acerca de Sadar

Sadar es una empresa uruguaya con trayectoria desde 1950 y líder comercial de BYD en el país. Su operación de servicio oficial BYD atiende vehículos 100% eléctricos y plug-in híbridos, con foco en estándares técnicos de nivel mundial y en la formación de técnicos para toda la región.