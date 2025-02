5 de los mejores lugares del mundo para experimentar el "turismo nocturno" (y cuál se encuentra en América Latina)

El festival anual Up Helly Aa rinde homenaje a la orgullosa herencia nórdica de las Islas Shetland. Getty Images

"Lo bueno de las aventuras nocturnas es que se pueden ver muchas facetas diferentes de un sitio con sólo quedarse despierto hasta tarde o levantarse temprano", dice Stephanie Vermillon, autora del nuevo libro "100 Nights Of A Lifetime: The World's Ultimate Adventures After Dark".