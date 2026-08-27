A18 se presenta en Uruguay con un tributo a Spinetta: los detalles

El próximo jueves 3 de setiembre, en sala Magnolio a las 21 horas, se presentará la banda A18, que rinde tributo a la música de Luis Alberto Spinetta.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Formada por músicos fundamentales en la historia de Spinetta, A18 es mucho más que una banda homenaje: es un reencuentro vivo con una de las obras más sofisticadas y trascendentes del rock argentino. Integrada por Luis Ceravolo (batería y voz), Guillermo Arrom (guitarra y coros), Álvaro Torres (teclados y voz), César Franov (bajo) y Dhani Ferrón (guitarra y voz), el proyecto reúne a artistas que compartieron escenarios, grabaciones y una profunda conexión musical con la obra del Flaco.

En el último tiempo, A18 trabajó en la reinterpretación y regrabación integral de A 18’ del sol, el emblemático disco que Spinetta editó en 1977 y que marcó el inicio de su etapa más jazz-rock y experimental. Considerado hoy una obra de culto dentro de su discografía, el álbum fue originalmente concebido junto a músicos provenientes del jazz y la fusión, una búsqueda artística que redefinió para siempre el sonido del rock argentino.

En esta nueva versión, A 18 revive ese universo sonoro desde una mirada contemporánea, respetando la sensibilidad, la complejidad armónica y la libertad musical que caracterizaron la obra original. El proyecto cuenta además con la participación de artistas invitados especialmente convocados para celebrar el legado de Spinetta, generando un encuentro único entre generaciones de músicos atravesados por su influencia.