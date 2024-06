El mercado lanero australiano cerró la semana con los precios fortalecidos

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 7,67 por kilo base limpia. Es el valor más alto desde principios de marzo, despegado del promedio de US$ 7,54 de la temporada actual .

A su vez se acortó sensiblemente la brecha respecto a los precios de hace un año hasta un mínimo anual de US$ 0,18, solo 2,2% menos que los US$ 7,85 de principios de junio de 2023. En mayo del año pasado el indicador perdió US$ 1 a lo largo de mayo.