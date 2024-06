Este año Uruguay exportó más lanas y menos carne ovina , con negocios que reportaron casi US$ 100 millones , con un descenso de ingresos leve en lanas y subproductos (y un aumento fuerte en el volumen embarcado) y una caída elevada en carne ovina (también mermó mucho la cantidad exportada), con base en datos del Secretariado Uruguayo de la Lana ( SUL ) .

En los cinco meses iniciales de 2024 los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino fueron 17% menores a los del mismo lapso de 2023, alcanzando los US$ 95,1 millones, actualizó el SUL .

Con base en datos que consideran cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una caída de 3%, acumulando US$ 63 millones .

Los ingresos por lanas sucias crecieron 57% (US$ 21,8 millones), los de lana lavada aumentaron 9% (US$ 10,1 millones) y los de tops cayeron 23% (US$ 25,8 millones).

Medido en volumen, se colocaron 17,7 millones de kilos de lana general (sucia, lavada y peinada), un 35% más que en enero-mayo del año pasado.

Modo de exportación

Lana sucia 7,7 millones de kilos (+97%) y US$ 21,8 millones (+57%) con China (92%) e Italia (4%) como principales mercados en dólares. Lana lavada 4,2 millones de kilos (+78%) y US$ 10,1 millones (+9%) con China (60%) e India (10%) como principales mercados en dólares. Tops 5,6 millones de kilos (-17%) y US$ 25,8 millones (-23%) con Italia (33%) y Alemania (26%) como principales mercados en dólares.

2024-06-05_13-44-32.png

Exportaciones de carne ovina

En el otro subrubro principal se exportaron 7,9 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (-34%) a cambio de US$ 32,1 millones (-35%).

Brasil con el 36% y China con el 22% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-mayo la colocación de carne ovina con hueso reportó en total US$ 25,5 millones y la de carne ovina sin hueso US$ 5,2 millones, con una participación marginal de subproductos, carnes enfriadas con y sin hueso y otros.

2024-06-05_13-57-28.png

El dato

En enero-mayo de 2024 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 66,2% y el 33,8%, respectivamente, con incidencia muy baja de ovinos en pie y pieles ovinas.

Los antecedentes

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2023, respecto a 2022, una baja del 23% (totalizando US$ 128,5 millones) y las de carne una caída de 14% (US$ 90,8 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2023 ingresaron US$ 219,7 millones con una baja de 19% respecto a 2022.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327,4 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 186,9 millones.

Con base en datos del Misterio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2023 se contabilizaron en el país 5.851.177 ovinos en manos de 21.434 tenedores.