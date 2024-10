En el mercado ganadero los mejores novillos se sostienen sobre los US$ 4 por kilo , las lluvias aparecen como un factor de sostén en un escenario poco ofertado y en los primeros días de faena de cuota el precio no ha mostrado señales de debilitarse , con un escenario externo moderadamente fortalecido .

Hasta la última semana la industria frigorífica sostuvo los valores de la hacienda arriba de US$ 4 por kilo para los mejores novillos -lotes de punta y de volumen- y acercándose a los US$ 3,80 por kilo para las vacas especiales de calidad y carcasas pesada.

Las demás siguen con entradas ágiles en el eje de una semana.

La expectativa está puesta en cómo se moverá el mercado en la medida que entra a faena mayor volumen de animales de encierros.

Evalúan como positiva la difusión de rendimientos industriales en frigoríficos

Referencias por novillos y vaquillonas

El abasto sigue pedido, con el novillo en torno a US$ 4 por kilo y la vaquillona en US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza.

La faena repuntó con 44.381 cabezas después de nueve semanas por debajo de las 40 mil reses debido al notorio faltante de oferta.

La escasa disponibilidad de ganado terminado se traduce en una retracción de 19% interanual de la faena en lo que va de octubre.

WhatsApp Image 2024-10-25 at 16.23.10.jpeg

Precio de la carne de exportación, al alza

El valor del Ingreso Medio de Exportación de carne vacuna acompaña estos precios más altos del ganado gordo.

En la última semana fue de US$ US$ 4.430 por tonelada y en los últimos 30 días móviles US$ 4.306, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carne (INAC).

Uno de los focos de los últimos días estuvo en la feria SIAL, que se llevó adelante en París. La puja entre Brasil y China ha estado en las conversaciones de los últimos días, a pesar de la poca presencia del gigante asiático en esta feria de alimentos.

Brasil presiona y ya consigue mejores valores por la carne vacuna, aunque con subas moderadas.

El delantero con destino al país asiático alcanzó los US$ 5.200 por tonelada, un incremento semanal del 8% y “los mayores valores en 16 meses”, señaló la consultora brasileña Agrifatto.

Los precios de la hacienda en Brasil se acercan a los US$ 4 impulsados –como en Uruguay- por la escasez de oferta, especialmente de vacas.

“Sin duda los movimientos de Brasil impactan en Uruguay también”, dijo a 100% Mercados de radio Rural el director de Agromeals, Juan Lema, al cierre de SIAL.

“Si mejoran los precios en Brasil, Uruguay también debería tener un movimiento hacia arriba”, apuntó.

Estas fluctuaciones también pueden generar cambios en las relaciones de precios con Estados Unidos.

WhatsApp Image 2024-10-25 at 16.21.59.jpeg

La demanda en el mercado de reposición sigue activa.

El ternero entero ronda los US$ 2,65 el kilo, la ternera entre US$ 2,10 y US$ 2,15 y el novillo pesado no cuota alrededor de los US$ 2. No hay mucha oferta en negocios particulares.

En Lote 21 esta semana hubo agilidad en las ventas, con 95% de colocación. Los terneros generales promediaron US$ 2,55, un leve ajuste de -2,5% frente al remate anterior, pero 21,5% arriba de un año atrás.

Mercado de la carne ovina

El mercado para los lanares continúa sólido, con negocios sobre las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para las carcasas de hasta 24 kilos. Por encima de este peso se ajusta a la baja el precio.

Los ovinos siguen muy demandados para todas las categorías, en particular el cordero que ronda los US$ 4,06 por kilo. Aparece más oferta y con mejor terminación.

En la última semana se faenaron 21.277 ovinos, una caída semanal de 10% y 33% menos que la misma semana de 2023.

Además de la faena, también cayó el precio de exportación para carne ovina hasta US$ 3.415 la tonelada, de los valores más bajos del año.

En los últimos 30 días se ubicó en US$ 3.908 por tonelada y en lo que va del año promedió US$ 3.814, una caída de 2,4% comparado con mismo periodo de 2023.