La exportación de lanas desde Uruguay aumentó 66% y ya es la más alta en siete años

El ingreso de divisas llega a US$ 132 millones, 21% más que los US$ 109 millones de los primeros 10 meses de 2023.

Lanas Merino gruesas y de poco volumen cotizan entre US$ 6,5 a US$ 6,8 en Uruguay

MERCADO GANADERO Primavera ganadera: el precio de los novillos no afloja y se sostiene en US$ 4 por kilo

De hecho, el comportamiento de los tres principales destinos de los embarques uruguayos es buen distinto: el monto exportado a China saltó 174% mientras que Italia y Alemania retrocedieron 30% y 13%, respectivamente.

El movimiento de tops (lana peinada) también subió aunque solo 6% en volumen y los ingresos económicos bajaron 11% como consecuencia del ajuste de precios respecto al año anterior.

En la última semana las operaciones en el mercado local se concentraron en lanas finas, de 22 micras de diámetro o menos.

Las referencias de precios se mantienen estables y lo que varían son los plazos, con preferencias de los vendedores por plazos de 30 a 45 días que no siempre son convalidados por los compradores.

Los lotes de 18 a 18,5 micras se negocian en el eje de US$ 5,50 por kilo base sucia en los casos de lotes acondicionados con grifa verde. Se destacó la venta de un lote de 15 mil kilos de lana Merino de 19 micras con certificación que se negoció a US$ 5,20 kilo vellón.

Para lanas de 20 y 21 micras grifa verde y con certificaciones las referencias se ubican entre US$ 4,30 y US$ 4,60 por kilo base sucia y US$ 4 para las lanas Merino en el entorno de 22 micras.

Indicador de Mercados del Este



En Australia el mercado cerró la semana con subas en dólares australianos para casi todos los tipos de lana, particularmente la oferta Cruza y Corriedale de 28 micras que en el centro de ventas de Melbourne trepó a su precio más alto desde julio de 2022.

Sin embargo, el debilitamiento de la divisa local se tradujo en un leve ajuste en los precios en dólares estadounidenses por lo que el Indicador de Mercados del Este (IME) tuvo una baja semanal de US$ 7,49 a US$ 7,46 por kilo base sucia.

Esa referencia se encuentra prácticamente en el mismo nivel de hace un año y ligeramente por debajo del promedio de la zafra 2024/25 que es de US$ 7,57 por kilo.

La posición vendedora se mantuvo estable, con una colocación de 94% y persiste la tendencia menor oferta de lana, que ya es 19% inferior a la de la temporada pasada a esta altura, en la semana 20.

A pesar de la presión del recorte de lana disponible la demanda mantiene la cautela, particularmente en el caso de los importadores chinos. Las textiles europeas pujan por lotes Merino seleccionados con diámetro inferior a 18 micras.