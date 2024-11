Primavera ganadera: el precio de los novillos no afloja y se sostiene en US$ 4 por kilo

WhatsApp Image 2024-11-15 at 16.03.20.jpeg

Faena por encima de 50 mil vacunos

La faena de la semana pasada superó las 50.000 cabezas por primera vez desde febrero, y fue la segunda más voluminosa del año.

La oferta forrajera es muy buena, particularmente al norte del Río Negro.

Más al sur hay pasto, pero se necesita algo de agua.

"Veo un mercado firme desde antes de noviembre. Me da la impresión que en diciembre va a seguir con la misma dinámica, si la primavera acompaña ni que hablar. Y veo un enero con poca oferta de ganado como todos los años. Si quieren seguir matando veo los mismos precios", apuntó el operador.

WhatsApp Image 2024-11-15 at 16.03.21.jpeg

Carne de exportación con precio de menos a más

La tonelada de carne vacuna se está vendiendo a precios destacados en los mercados externos, en un año que ha ido de menos a más.

El precio de exportación promedio de los últimos 30 días fue de US$ 4.532 por tonelada, una recuperación de 18% frente a un año atrás, según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En China se consolidan mejores valores por la presión ejercida desde Brasil, con un novillo que toca los US$ 4 por primera vez en tres años, y con un valor por tonelada exportada de US$ 4.660 en octubre para el país vecino, superando en más de US$ 200 el piso de US$ 4.410 por tonelada de julio.

En la reposición, el destaque es para la exportación en pie, muy dinámica, con una empresa exportadora comprando novillos formados de 380 a 500 kilos en el eje de US$ 2,15, de dos a cuatro dientes o diente de leche. Hay interés en compra de vacas.

Y sigue el interés por la categoría terneros, con la llegada de barcos prevista para la semana que viene.

WhatsApp Image 2024-11-15 at 16.03.20 (1).jpeg

Lo que pasa en la carne ovina

En lanares hay demanda con buenos valores, en el eje de US$ 3,30 la oveja y los corderos de US$ 4 a US$ 4,10 dependiendo de la distancia y el flete. Las categorías adultas hasta 24 kilos con mayor interés que por encima de ese peso.

La faena ovina cayó por segunda semana seguida, con 21.133 cabezas, mayoritariamente corderos.

Frente a un año atrás la operativa industrial con lanares bajó 25%.

Para Núñez, está terminando un año que no empezó tan bien, pero se fue afirmando para los ovinos.

"Creo que estamos terminando un año redondo, las faenas están siendo buenas, creo que este segundo semestre, capaz que hasta supere al año pasado. Está toda la mesa servida si el clima acompaña. Si todo sigue así los valores en diciembre y enero están asegurados", remarcó.