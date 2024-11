INAC informó que al cierre de octubre Uruguay ya obtuvo más de US$ 2.000 millones por exportaciones de carnes

Los ingresos de divisas por exportaciones de todas las carnes desde Uruguay acaban de superar el listón de los US$ 2.000 millones y están en un nivel similar al que tenían a esta altura del año pasado, informó esta semana el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

Al 26 de octubre de 2024 se obtuvieron US$ 2.045 millones, apenas 0,7% menos que los US$ 2.058 millones logrados en los primeros 10 meses del año pasado.

Con datos de Uruguay XXI cerrados al concluir octubre, en 2024 la carne bovina se exportó por US$ 1.647 millones (15% del total) y solo logró más la celulosa: US$ 2.085 millones (19%), quedando la soja en el tercer sitio con US$ 1.140 millones (11%).