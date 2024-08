El precio de la carne ovina irrumpe como una esperanza para un sector del agro muy golpeado

Estos datos de preñez son de los mejores en 10 años del Taller de Gestación, aun viniendo de un otoño difícil para las encarneradas por el exceso de lluvias.

Precio del cordero en ascenso

Hace un año el kilo de cordero valía US$ 0,70 menos por kilo de carcasa que el de novillo. Hoy lo supera -comparado con el promedio de novillos- por tres centavos de dólar: US$ 3,92 frente a US$ 3,89 según la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) de la última semana.

Desde diciembre de 2023 el cordero subió 43%, de US$ 2,73 a US$ 3,92 y en los últimos días los negocios a US$ 4 se hicieron corrientes.

El año pasado fue realmente adverso y el precio obtenido en Uruguay por la carne ovina exportada marcó un mínimo de US$ 3.250 por tonelada en diciembre, su promedio mensual más bajo desde 2010, presionado por la oferta récord de Australia que sumó más de un millón de toneladas embarcadas en 2022 y 2023.

China, que en 2022 era el principal importador, no solo bajó los precios sino los volúmenes que compra en Uruguay. Pero surgieron alternativas.

Brasil eleva la vara

Hasta mayo la tonelada exportada se mantuvo en un precio de entre US$ 3.500 y US$ 3.700. Desde junio viene subiendo en forma consistente y volvió a superar las cotizaciones de la carne vacuna, posición que había tenido históricamente hasta 2022.

En 2024 acumula una suba de 39% que se concentra en el último trimestre.

Solo en julio el precio aumentó US$ 800 por tonelada, desde US$ 3.717 a US$ 4.516.

“La suba de la referencia de precios está sostenida por la buena participación de Brasil, el mercado que mejor está pagando la tonelada, pero se nota la ausencia de China que tiene precios imposibles de validar”, señaló Gustavo Basso, director del frigorífico Bamidal y de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Brasil y Medio Oriente son los principales clientes este año con 30% cada uno, China 24% y Rusia 5%.

El mercado se reparte bien distinto al año pasado, cuando China compró el 65% del total, Brasil menos de 15% y Oriente Medio 10%.

A lo largo de 2024 Brasil ha pagado US$ 5.200 por tonelada con un nicho de mercado en los restaurantes de calidad de San Pablo. El volumen de ventas creció 15%, mientras que China redujo 75% sus compras y se duplicaron las de Medio Oriente y otros mercados.

“Es el más exigente Brasil, el mercado a cuidar y a desarrollar”, expresó el bróker de carnes Jorge Dimu.

Con precios que han aumentado, es la referencia para la hacienda en Uruguay, según el operador: “El cordero para encierro va a llegar a US$ 4,40 o US$ 4,50, el cordero de campo va a estar en US$ 4, precios muy buenos para el productor y para la industria”.

Después de un 2023 de alta extracción marcado por la liquidación a causa de la combinación de precios bajos y sequía, la faena se redujo fuertemente este año y por eso se ha exportado un tercio menos en lo que va de 2024: unas 9.500 toneladas frente a 14.350 el año pasado.

Pero julio rompió la tendencia: fue el primer mes de crecimiento de las exportaciones en 2024, un 9%. El aumento de la faena se ha mantenido marcadamente en este segundo semestre. Los buenos precios estimulan la venta.

Mayor margen a la producción que a la industria

En el primer semestre “el ajuste de precios de la materia prima ha sido mucho mayor que la mejora que se ha logrado en precio de exportación”, dijo Basso, con una recuperación del ingreso para los productores y márgenes ajustados para la industria.

Esta diferencia se ve reflejada en la relación Hacienda Exportación para el cordero que publica el Instituto Nacional de Carnes (INAC). En mayo y junio marcó indicadores récord para los últimos 10 años a favor del productor con índices de 1,032 y 1,034.

“Una relación absolutamente desfasada que no se puede validar a precios de exportación; esperamos que se mantenga esta señal de firmeza”, expresó Basso en referencia a que el salto de precio de exportación en julio corrigió el indicador a la baja. Mejoró los márgenes de la industria hasta un índice de 0,866, ya dentro del promedio de los últimos cuatro años.

Australia ¿cambio de ciclo?

En 2023 Australia exportó 635 mil toneladas de carne ovina, su mayor volumen en la historia y 48% por encima del récord anterior de 2022.

La oferta siguió creciendo en la primera mitad de 2024 pero para el segundo semestre se anticipa una caída de la faena de entre 10% y 15%.

El precio del cordero en Australia se viene recomponiendo desde el piso de US$ 3 por kilo hasta casi US$ 6 en el presente con un fuerte empuje en el último mes: en 12 meses aumentó más del doble que en Uruguay.

El incremento de la demanda interna también reduce el saldo exportable. Con los precios de exportación al alza, la demanda de China que enfrenta un desafiante escenario económico se retrajo 6% en los últimos meses.

Australia, como Nueva Zelanda, es un fuerte competidor también en los países de Medio Oriente, donde la colocación de Uruguay aumentó pero es un mercado alternativo “muy fluctuante en cuanto a valores; cuando están bien abastecidos tienen posicionamientos muy fríos y es difícil mantener un programa de negocios”, mencionó Basso.

La pelea en otros mercados

Un cambio importante de este año es que Israel habilitó la importación de carne ovina con hueso. Compra delanteros, mientras que el trasero se vende en cortes a Brasil y pueden ser negocios complementarios.

Este cambio tiene importancia por sí mismo y porque podría ayudar a que la Unión Europea revise su negativa a aceptar carne con hueso de Uruguay, resabio de la aftosa ocurrida hace más de 20 años.

Pero la mayor parte de los embarques a Medio Oriente son carcasas congeladas y empaquetadas, de menor valor y poco agregado de mano de obra, afirmó el gerente del frigorífico Bamidal, Sebastián Juanena, aunque en volúmenes relevantes y eso sirve para “mover kilos de carne” de forma eficiente con un procedimiento menos complicado.

El negocio, dice Dimu, está en vender los cortes especiales con hueso y salir de la carcasa, con un agregado de valor que sirve a la producción y a la industria. “Si estuviéramos autorizados para vender con hueso a Europa estaríamos vendiendo el doble de precio”, afirmó el operador.

El gobierno inició una solicitud para que la Unión Europea habilite el ingreso de carne con hueso.

“Ayer firmé la cuarta carta con documentación técnica para el ingreso de carne ovina con hueso a la Unión Europea”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, en el lanzamiento de la zafra lanera el 2 de agosto.

“Las barreras que imponen los mercados –medidas de proteccionismo que inciden en los precios de los productos agrícolas- deben estar basadas en parámetros científicos de análisis de riesgo. Israel es la primera excepción, logramos quebrar esa tendencia. También vamos a hacerlo con Reino Unido que por algo se fue de la Unión Europea”, dijo Mattos.

Anunció, en el mismo evento, que espera una devolución positiva de la misión sanitaria de más de 15 veterinarios de Filipinas. “De ser favorable su análisis en un mes tendremos ese nuevo mercado habilitado”, adelantó.

Carne ovina en el mercado interno

En el mercado interno la realidad es otra, según manifiestan productores y otros actores del sector. Norberto Paiva, criador y referente de la raza carnicera Texel, considera que la cadena desatiende la demanda doméstica y la normativa conspira contra la oferta al limitar la faena.

La reciente reglamentación de faena predial no corrige la inhibición para el comercio de pequeños lotes y la distribución que genera el decreto 314 de 1994, afirmó.

“No es un tema nuevo, ese decreto sujeta a toda la cadena. El mercado interno tiene que estar más libre, permitir más negocios directos entre productores y carniceros, no con el concepto del cordero barato sino carne de calidad diferente, de costo bajo, que se produce rápido”, afirmó Paiva.

Como consecuencia, se estima que la informalidad “sostiene la producción y la oferta en el interior del país”. Según el INAC en el año 2023 la faena predial representó un 57% del consumo.

Con una mayor oferta y precios accesibles, el consumo interno de carne ovina subió en 2023 de 2,4 a 3 kilos anuales per cápita, el consumo más alto desde 2016. “En los datos de INAC el consumo prácticamente había llegado a cero”, dijo Paiva, “solo el consumo de estancia que era estimado”.

Con la producción actual, “si el uruguayo pasa a consumir 3 kilos más por año no alcanzan los corderos que tenemos en Uruguay”. Pero este año la oferta en el mercado interno volvió a bajar.

Desafíos con un stock en mínimos históricos

Para que la oferta se incremente debe sobrevivir la mayor cantidad de esos 3,5 millones de corderos que se puede espera en la parición que está comenzando.

En 2023 el stock ovino en Uruguay bajó por primera vez de los seis millones y este año se espera que vuelva a disminuir. Se sabrá cuando se informen los datos de las declaraciones anuales al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Los establecimientos participantes del Taller de Gestación, mejoraron la tasa reproductiva potencial pero disminuyeron el número de ovinos, lo que implica una menor cantidad de vientres encarnerados. Con el stock bajando, el potencial reproductivo relevado genera expectativas de que puede empezar una recuperación.

“Por lo menos mantenemos los nacimientos”, dijo Paiva, “el Taller de gestación es un ejemplo de que el rubro sigue vivo y mucha gente acepta ese desafío, todo pinta para que sea un buen año de producción de corderos”.

El primer desafío es el clima del tramo final del invierno. “Con mal tiempo la sobrevivencia de los corderos paridos puede caer hasta 15% o 20%”, indica Paiva.

“Faltan señales contundentes para que el rubro cambie la tendencia”, resume Paiva, “precisamos transmitirle al productor certezas, como que puede vender corderos a buen precio en frigoríficos o carnicerías. La lana tampoco da certezas. Solo la carne vacuna, con altibajos, da certezas”.