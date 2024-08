Los precios de las lanas en Uruguay cayeron entre 15% y 34% en la zafra ovina pasada

Las lanas de menos de 17,9 micras se vendieron a un promedio de US$ 6,45 por kilo base sucia en el caso de los lotes con certificaciones y US$ 6,10 con grifa verde.

En esta categoría la diferencia fue de 34% respecto al precio de US$ 9,81 reportado por UCRLU al cierre de la zafra 2022/23. Si se compara con las ventas de la temporada 2021/22 los precios se redujeron a menos de la mitad.

En categorías de lanas medias la baja de precio en esta temporada está entre 15% y 25%.

En los lotes de Corriedale fino en el eje de 27 micras resalta la diferencia entre las lanas sin acondicionar a un promedio de US$ 0,72 por kilo vellón, US$ 0,90 con grifa verde y US$ 1,20 para lotes con certificaciones. La diferencia entre las puntas es de 65%, aunque para muchos productores de este tipo de lanas el costo de la certificación sumada al de la esquila se llevan todos los márgenes del negocio.

WhatsApp Image 2024-08-09 at 11.48.23.jpeg Lanzamiento de la zafra ovina. Presidencia de la República

Lanzamiento de la zafra ovina

“Todos sabemos que el producido de una oveja no paga la esquila, y solo la perspectiva de futuro indica permanecer en el rubro con una perspectiva de negocios”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos en el lanzamiento de la zafra ovina 2024/25 la semana pasada.

“La cruda realidad es que las lanas medias y gruesas no tienen mercado, tenemos que seguir en el proceso de afinado, generando productos que se adecuen a la demanda internacional”, insistió el ministro.

WhatsApp Image 2024-08-09 at 11.48.22.jpeg Lanzamiento de la zafra ovina.

El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), por su parte, llamó a “no desarmar los sistemas de producción cuando los mercados aflojan”.

Confía en que “va a crecer la demanda por carne ovina” y que “las lanas súper finas van a recuperar el precio que tuvieron”, arriba de los US$ 13 por kilo.

Alfredo Fros destacó que “Uruguay es el país que tiene mayor investigación y tecnología en ovinos per cápita en el mundo, es un capital que hay que proteger y desarrollar”.

En ese sentido, propuso una política país dirigida al rubro ovino y que apueste “a la tecnología y a los jóvenes”.