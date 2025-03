La lana, sin nervios por la guerra de aranceles, en su mejor momento de precios en más de un año

WhatsApp Image 2025-03-14 at 15.46.17.jpeg

En el mercado local se han venido registrando correcciones al alza en algunos segmentos de oferta, como en las lanas de 27 y 28 micras acondicionadas con grifa verde, que volvieron a afirmarse por encima de US$ 1 por kilo base sucia y con demanda activa.

En lanas finas y súper finas la tendencia al alza es leída por los productores como una oportunidad de retener oferta para ver dónde hasta donde llega el mercado y cómo se comporta la demanda.

“El productor está en posición vendedora aunque especula cuando comienzan las subas como este momento, tal vez haya ahora un compás de espera que puede enlentecer las operaciones en lanas finas”, apuntó Onandi en Radio Rural.

Los lotes en Uruguay se van apreciando

Ante estos movimientos en Australia “se van apreciando los lotes en Uruguay” aunque lentamente y “lo más positivo es la demanda más activa que va a achicar la oferta y por balance de oferta y demanda siga corrigiendo al alza”.

Las referencias que se manejan sitúan a las lanas de 18 micras en el entorno de US$ 6 por kilo base sucia y las de 20 micras en el eje de US$ 4,50 con premio por certificaciones ambientales y de bienestar animal que llevan las cotizaciones a un rango de US$ 4,80 a US$ 5 por kilo vellón.

En dólares australianos el IME lleva ocho jornadas de incremento seguidas y se situó en AU$ 12,42 esta semana.

Es la serie más larga de subas desde 2022 y con un aumento acumulado en moneda local de 102 centavos. Hay que remontarse a 2016 para encontrar nueve subas seguidas, que pueden ser alcanzadas la próxima semana.

La pasada fue una semana considerada bisagra ya que con una oferta cercana a los 40 mil fardos –mayor a las de las semanas anteriores– el mercado se mostró pujante y corrigiendo fuertemente. Las compras superaron el 96% de la oferta, lo que muestra firmeza.

La oferta volverá a incrementarse la próxima semana.