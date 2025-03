El mercado ganadero está en ebullición y los frigoríficos soportan precios máximos por los animales desde 2022

Las fechas de carga no superan la semana.

COMERCIO Carniceros afirman que la carne vacuna no subió gracias a la que llega desde Brasil y Paraguay

“La industria no ha podido hacer pie ni siquiera poniendo estos valores sobre la mesa”, dijo el consignatario floridense Joaquín González.

Las expectativas están puestas sobre el ritmo de actividad de la industria en las próximas semanas, y cuánto se aseguró de ganado de corral pensando en la ventana de cuota de mayo.

El mercado se muestra “muy dinámico” con poca oferta de ganado "bien bueno", comentó Juan Andrés Dutra, de Dutra Hermanos.

Para González, “la industria frigorífica viene dando señales de estrés”.

El operador no ve factible que “vaya a seguir poniendo plata arriba presionando sobre ganados que no van a salir porque no están prontos”.

“Me parece que cuando puedan hacer un poquito de pie en cuanto a volumen de ganado en días de faena para adelante le van a empezar a quitar la efervescencia al mercado”, apuntó.

Faena de vacunos: cuarta semana de baja

La operativa de faena fue la más baja desde la primera semana del año con 38.312 vacunos.

Cayó por cuarta semana consecutiva, marcada por los feriados de Carnaval y el paro del sábado 8 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer.

Una de las novedades de los últimos días es que la planta de faena del frigorífico Schneck cierra totalmente a fines de marzo, ahora pasando a operar solo con carne importada en su proceso productivo.

El precio por la carne sigue elevado

En el plano externo, la demanda de China se sostiene con un leve repunte de valores en las últimas semanas.

En Europa y Estados Unidos las compras siguen firmes y a buen ritmo.

El precio de exportación estuvo muy cerca de los US$ 5.000 por tonelada, situándose en US$ 4.982 la semana pasada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En lo que va del año el precio de exportación promedia US$ 4.717 por tonelada, 16% arriba de los US$ 4.059 de comienzos de 2024.

El mercado para lanares sigue demandado, con buen volumen de operaciones y oferta moderada. Los negocios se concretan sobre la referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), de US$ 4,30 el kilo para corderos, 3,60 para capones y US$ 3,52 para ovejas.

La faena de ovinos la semana pasada cayó de 18.356 a 8.886 cabezas, con la ausencia de Frigocerro en Durazno, una de las tres plantas que venía sosteniendo la actividad de lanares ante el cierre de la operativa de Bamidal, Somicar y también de Casa Blanca.

También ajustó el precio de exportación para carne ovina, que en la última semana fue de US$ 3.911, por debajo de los US$ 4.702 de la semana previa. Mantiene un valor destacado en el promedio de los últimos 30 días móviles: US$ 4.349.

Reposición con el pie en el acelerador

Mucho pasto y demanda de la exportación se suman a la firmeza del gordo para impulsar a un mercado de reposición muy firme en el inicio de la zafra de terneros.

Los productores con holgura de comida pueden demorar en tomar posición vendedora y sumarle kilos a los ganados.

En los negocios particulares, la exportación en pie sigue pujando en terneros enteros, en vaquillonas preñadas y en novillos precoces y pesados que compiten directo con los corrales de engorde.

El mercado sigue muy dinámico. Se han hecho negocios de terneradas pesadas por US$ 2,85 a US$ 2,90 el kilo para animales de entre 170 y 230 kilos.

No hay interés de los productores de vender terneradas livianas. Hay pedidos para todas las categorías y se coloca muy rápido. Eso habla de la firmeza que tiene el mercado”, comentó Joaquín González.

Juan Andrés Dutra remarcó que “hay tanto pasto,que gente que habitualmente vendía en febrero para aliviar, o marzo, ahora aguantan los animales. Les meten más kilos y no dejan el campo vacío”.

Se ha concretado algún negocio de vaquillona para exportación en torno a US$ 900 por bulto y negocios por novillos entre US$ 2,50 y US$ 2,60 el kilo en pie.

Esta semana tanto en Pantalla Uruguay como en Plaza Rural el promedio de los terneros tocó máximos desde 2022.

En Plaza Rural el ternero promedió US$ 3,14 por kilo y la vaca de invernada US$ 2,01, con incrementos de 10% y 12% respecto a dos semanas atrás.

En ambas categorías fueron los mejores valores alcanzados desde agosto y setiembre de 2022. Los precios al bulto y el volumen de colocación fueron muy elevados en todas las categorías.

En Pantalla Uruguay los terneros promediaron US$ 3,03 el kilo, un máximo desde agosto de 2022 y una suba de 18% en 12 meses. Se destacan las terneradas con más peso que en otras oportunidades con mucha demanda de la invernada y los recriadores por encima de los exportadores.

Cierra una semana con valores altos y subas notorias, en un escenario excepcional desde el punto de vista forrajero y con precios por la carne vacuna que vienen respaldando la firmeza del mercado.