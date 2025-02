La movida en las chacras de Río Negro y Paysandú por donde pasó la turbonada para ver qué se rescata

Varios de los sistemas poseen seguros –no todos–, pero esa herramienta de creciente relevancia cubre varios de los costos productivos, pero el eventual margen de rentabilidad no es alcanzado por ese servicio.

WhatsApp Image 2025-02-19 at 13.36.08.jpeg

Puntualizó que en Paysandú el impacto no fue tan dramático como en Río Negro, pero que igual hay casos de daños severos, por un temporal de viento, lluvia y especialmente granizo con incidencia variada según la zona, dado que en algunos campos el fenómeno se expresó en toda su magnitud adversa y en otros lo hizo con menor intensidad.

También señaló que en el caso de los productores vinculados a Copagran lo habitual es que posean seguros.

“Hay chacras con maíz donde quedaron solo los palitos, algunas estaban prontas para ser cosechadas y eso se pierde todo, en el caso de la soja como estaba en otra etapa del ciclo productivo hubo daños, pero es posible que pueda recuperarse algo”, detalló.

En la mayoría de los casos donde hay seguros las coberturas consideran un monto fijo, unos US$ 500 o US$ 600 por hectárea, que cubren los insumos pero no otros gastos como laboreos y rentas, y por supuesto que tampoco el lucro que puede dejar esa chacra.

El profesional reflexionó sobre el valor de contar con un seguro, que equivale al de una aplicación de herbicida o fungicida, “realmente hoy en esta situación uno entiende que vale la pena tener esa cobertura, sobre todo para este tipo de siniestros en los que hay daños totales en muchos casos”.

Indicó, además, que en esta campaña de cultivos de verano considerando los costos productivos y el valor de la renta, más el precio que se está obteniendo en el mercado por los granos, existe un margen para el cultivo de maíz teniendo en cuenta el rendimiento que se puede alcanzar, pero que en el caso de la soja los números dicen que este año el escenario es básicamente de equilibrio entre egresos e ingresos y por eso esta adversidad siempre es mal recibida, pero más si el momento no es el ideal.

WhatsApp Image 2025-02-19 at 13.36.07.jpeg Daños en cultivos. L. Simean (Copagran Paysandú)

Pérdida millonaria

Si bien los datos definitivos no están, se estima que en mayor o en menor medida el fenómeno se manifestó sobre unas 20.000 hectáreas de cultivos, por lo cual, estimó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, la pérdida directa puede superar los US$ 10 millones y a eso habrá que añadirle el lucro cesante.

Leonardo Olivera, director general de los Servicios Agrícolas del MGAP, dijo a El Observador que la etapa de relevamiento demanda varios días porque, entre otras cosas, hay que esperar a que haya condiciones adecuadas para ingresar a todas las chacras y ver cómo responden los cultivos que quedaron en pie.

Destacó, además, que "como corresponde, con el ministro al frente, el MGAP estuvo cerca de los productores de inmediato".

Mattos recorrió la zona el fin de semana y participó de una reunión con los productores, jerarcas locales del ministerio, gremiales agropecuarias locales, autoridades departamentales y legisladores.

Si bien para los afectados se trata de un problema de gran porte, no se avizora un impacto mayúsculo para el conjunto del negocio agrícola nacional, teniendo en cuenta que entre soja y maíz en el país hay en esta campaña de cultivos de verano alrededor de 1,5 millones de hectáreas plantadas y que solo por soja los ingresos por exportaciones el año pasado involucraron US$ 800 millones.

WhatsApp Image 2025-02-17 at 16.47.08 (1).jpeg Daños en cultivos. Foto: D. Anselmi (SRRN)

Impacto en el empleo en la zona

Diego Anselmi, presidente de la Sociedad Rural de Río Negro (SRRN), en diálogo con El Observador tras lo ocurrido señaló otras dos realidades relevantes: lo positivo de que no hayan existido personas lastimadas, más allá eso de la gravedad de los daños en cultivos e infraestructuras, y que un problema proyectado es que mucha gente en esa zona del país se quedará sin trabajo, considerando que hay una producción que dejará de cosecharse y trasladarse.

El presidente de la SRRN mencionó que los productores afectados necesitarán que haya postergaciones de algunos pagos que debían realizar, de modo de poder concentrar inversiones en reacomodar sus sistemas productivos, lo que ya fue trasladado a las actuales autoridades de gobierno y a las que asumirán el 1° de marzo.