Mejora el potencial de los cultivos en un mercado de granos con valores bajo presión

“Esperemos cosechar con calidad, sin granizadas, que se plasme lo que se ve en las chacras”, dijo Oyarzabal esta semana en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

El recorte de la producción de trigo esperada en Brasil abre oportunidades para la exportación de trigo de calidad desde Uruguay.

La colza igual puede andar

La colza, que fue sembrada mayormente en fechas tardías por el retraso en la cosecha de soja pasada, se desarrolló con más dificultades. Será el primer grano de invierno en empezar a ser cosechado.

El titular de la AAD confía en la resiliencia del cultivo: “Yo no soy tan pesimista; a quien tenga colza bien hecha, con el número de plantas correcto con hectáreas, no le va a ir tan mal”.

Las temperaturas moderadas de octubre, con buena amplitud térmica y humedades relativas bajas permitieron escapar a problemas de hongos y son puntos altos de cara a la cosecha.

También fueron oportunas y decisivas las lluvias en Argentina para sostener las expectativas del trigo y mejorar las condiciones para la siembra de soja y maíz, lo que incluso influyó en un leve ajuste a la baja en las cotizaciones de la Bolsa de Chicago el viernes.

Para el trigo se mantiene la estimación de obtener 19,5 millones de toneladas, 5 millones más que en la campaña pasada, y con un rendimiento más alto de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La soja consolida un escenario de siembra de 17,7 millones de hectáreas en Argentina, es decir 1,3 millones/ha más que en la zafra anterior (+7,5%) y podría seguir sumando área.

La proyección de cosecha de la BCR se sitúa entre 52 y 53 millones de toneladas al cierre de octubre.

La intención de siembra de maíz es 21% inferior al año pasado, unos ocho millones de hectáreas, con más margen de perder área frente a la soja que de incrementarse, presionado por la falta de agua y el temor a que se repitan los perjuicios derivados de la chicharrita.

La BCR estima la cosecha entre 51 y 52 millones de toneladas.

WhatsApp Image 2024-10-26 at 12.02.10 (1).jpeg

Bolsa de Chicago

En la Bolsa de Chicago el balance cerró con un repunte de precios para soja y maíz.

Las buenas ganancias hasta el miércoles en soja y el jueves en maíz se diluyeron parcialmente sobre el final de la semana. Influyeron a la baja las lluvias en Sudamérica y el sostén fue la fluidez exportadora de Estados Unidos con un rápido avance de la cosecha, que ha ayudado a la soja a recuperarse de mínimos de varias semanas.

En la posición noviembre (soja disponible) la cotización avanzó de US$ 356 a US$ 363 por tonelada y para julio 2025 subió de US$ 375 a US$ 380 por tonelada.

Las referencias en Uruguay por soja de la próxima cosecha cerraron la semana con variaciones de entre US$ 348 y US$ 362 por tonelada, según distintos operadores.

Las cotizaciones de la soja corrigieron 2,5% al alza en el saldo semanal luego de dos semanas de ajuste, sostenidas por la intensa demanda en el mercado estadounidense.

Como sucede con la soja, se aceleran embarques a China por temor a que se corten los negocios con Estados Unidos después de la elección del cinco de noviembre, donde un eventual triunfo de Donald Trump podría cambiar las relaciones comerciales entre ambas potencias.

El precio del maíz para mayo 2025, referencia de la próxima cosecha en Uruguay, corrigió de US$ 167 a US$ 172 por tonelada.

WhatsApp Image 2024-10-26 at 12.02.10.jpeg

Los futuros del trigo cierran la semana registrando bajas, acompañando la caída del maíz y presionados por el alivio de las preocupaciones meteorológicas en algunos de los principales exportadores y por el fuerte flujo de exportaciones rusas.

El trigo posición diciembre perdió todo lo ganado hasta el jueves y cerró a US$ 209 por tonelada, un 0,66% por debajo del viernes anterior.

Los precios que ofrecen los operadores en Uruguay por trigo se sitúan en US$ 208 por tonelada de trigo y US$ 210 por tonelada para la cebada cervecera, atada a la cotización del trigo diciembre en Chicago.

WhatsApp Image 2024-10-26 at 12.02.09.jpeg

La colza y el arroz siguen siendo los productos con mejores precios, aunque en situaciones distintas.

A punto de ser cosechada, la colza cotiza a US$ 556 por tonelada en el mercado europeo y US$ 496 en Uruguay, con una trayectoria de firmeza que la coloca en el valor más alto del año.

WhatsApp Image 2024-10-26 at 12.02.11.jpeg

El arroz por su parte, enfrenta dificultades en Uruguay para completar la siembra en fecha como consecuencia de las lluvias.

Hasta el 23 de octubre se llevaba cubierto el 44% del área proyectada de 183 mil hectáreas, la más alta en 15 años.

Es el menor avance en cinco años. En 2022 y 2023 se había completado entre 80% y 90% de la siembra a la misma fecha; lo ideal es terminar la implantación en octubre.

Los mercados de arroz se empiezan a sacudir con la apertura de India después de más de un año, que tuvo nuevos capítulos esta semana.

El gobierno indio dejó sin efectos impuestos a la exportación y el precio mínimo de US$ 490 para la tonelada de arroz no basmati. Esto hizo caer los precios en India y Vietnam a su menor rango en más de un año.

En el sur de Brasil, referencia para Uruguay, los precios en dólares se mueven lentamente a la baja al eje de US$ 20,80 por bolsa de arroz, aunque se mantienen estables en reales y corrigen por la baja del real frente a la moneda estadounidense.