Mercado ganadero con alta faena y fuerte disparidad de precios por la hacienda y en entradas a frigoríficos

En el mercado ganadero cierra una semana con disparidad en las entradas a los frigoríficos y también en los precios para la hacienda gorda , con una brecha marcada entre las plantas que están con ingresos de ganados de corral con destino cuota 481 y las que no.

Hay algún movimiento adicional de oferta, que no le ha quitado firmeza al mercado.

Las plantas que no están haciendo cuota marcan fecha de carga en cuatro o cinco días, y las entradas llegan hasta 15 días en aquellas que están faenando hacienda de engorde.

La mayoría muestra menor interés de compra y propone menores valores.

La propuesta de precios se mueve dentro de un piso de US$ 3,90 por kilo por el novillo hasta US$ 4,15 en cuarta balanza, según los requisitos de peso de carcasa.

En el caso de la vaca, van desde US$ 3,50 hasta US$ 3,85 por kilo, dependiendo de la terminación.

La media de las ventas se concreta entre US$ 4 y US$ 4,10 con algunos centavos adicionales por novillos especiales. Por debajo es difícil consolidar negocios.

"No veo que sea un cambio de tendencia en los valores, hablaría de estabilidad y no de baja", comentó José Manuel Rubio, integrante de Megaagro y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Faena por encima de 50 mil cabezas

La faena de la semana pasada fue la más alta en 13 meses con 54.265 vacunos, y se situó 7% arriba de un año atrás.

El dato parcial al 25 de enero supera al de los últimos dos años con 160.552 cabezas, 5% arriba del mismo período de 2024.

¿Qué hará la FOICA?

La actividad industrial es fluida en medio de la tregua sindical. El próximo miércoles la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) realizará un plenario y definirá los pasos a seguir en el marco del conflicto con la industria frigorífica, que por ahora sigue sin medidas.

Además de una faena voluminosa, también se destacó el precio de exportación acariciando los US$ 5.000 por tonelada de carne vacuna.

Subió a US$ 4.868 por tonelada la semana pasada y en las últimas cuatro semanas móviles se situó en US$ 4.644, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En los primeros 25 días del 2025 la tonelada exportada alcanza los US$ 4.648, un incremento de 19% frente a los US$ 3.897 registrados un año atrás.

En el mercado de reposición, cerrando un mes que habitualmente hay poco movimiento, la demanda es buena, sin un gran volumen de oferta y "negocios que se hacen cuando el comprador cede a los precios que pide el vendedor", dijo Rubio.

Los ganados que van apareciendo se colocan de forma fluida.

La exportación en pie sigue muy activa, en particular para terneros enteros. La referencia para el ternero ronda los US$ 2,70 y llega incluso a US$ 2,80 en terneradas más livianas y de calidad. En febrero se espera una dinámica mayor y un gradual crecimiento de la oferta.

Destacado precio de exportación de carne ovina

Los ovinos siguen muy demandados en todas las categorías, incluso las carcasas pesadas. Se mantiene la firmeza de precios. Los negocios para corderos rondan los US$ 4,21 el kilo y para las ovejas US$ 3,40.

La faena de ovinos pasó de 13.814 a 15.599 cabezas en la última semana. Y en los primeros 25 días de enero se ubica 12% por encima de un año atrás, con 55.098 cabezas frente a 49.195 el año pasado.

En los primeros 25 días del año Uruguay lleva exportado 8% más carne ovina que un año atrás: 1.282 toneladas. Hubo una suba marcada en los envíos a Rusia y a otros destinos como Israel, Egipto y Jordania.

El precio de exportación sigue muy firme. En la última semana fue de US$ 5.003 por tonelada, un ajuste esperable luego de un pico de US$ 6.915 hace dos semanas.

En los últimos 30 días móviles promedió US$ 5.605 por tonelada y en lo que va del año se ubica en US$ 5.670, un 42% por encima de los US$ 3.998 de un año atrás.