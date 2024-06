Mercado ganadero: los pocos vacunos bien terminados se hacen valer, hasta US$ 3,80 el kilo

En las vacas el rango va entre US$ 3,40 a US$ 3,50 por kilo. En ambas categorías, por lotes de volumen y calidad se pueden obtener algunos centavos más, indicaron operadores consultados.

Las vaquillonas, muy pedidas por el abasto, cotizan entre US$ 3,65 y US$ 3,70 dependiendo del estado ya que es una categoría dependiente de verdeos que han sufrido por las lluvias.

0016503156.webp También para la ganadería las lluvias excesivas fueron un problema. Juan Samuelle

Exceso de lluvias en los campos

El otoño cerró con exceso de agua en los campos que se traduce en menor disponibilidad y calidad de forraje.

“Se completa un trimestre excepcionalmente lluvioso que impacta negativamente en la oferta de forraje y las condiciones de pastoreo, el estado de los verdeos y pasturas sembradas y también en el estado de los ganados, especialmente en aquellos destetados tardíamente”, apuntó el análisis de los resultados de la encuesta mensual RING del Instituto Plan Agropecuario (IPA).

faena vacunos 17 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

A pesar de la mínima oferta de ganado de campo, el nivel de faena supera al de misma época del año pasado. Hay un componente de ganado de corrales privados y de los propios frigoríficos. La semana pasada fueron 46.003 vacunos, con un incremento notorio de vacas y vaquillonas.

China compra cada vez menos a Uruguay

En los mercados externos, China compra cada vez más carne, pero cada vez menos en Uruguay. Las importaciones de ese mercado marcaron un nuevo récord mensual en mayo con 230.000 toneladas de carne vacuna, 31% más que en el mismo mes de 2023.

Con una mayor oferta de proveedores, China “nos exige a trabajar en profundidad y definir en qué liga competir”, dijo el gerente de Marfrig Uruguay, Marcelo Secco, en referencia a la posibilidad de explorar mercados de nicho con precios diferenciales. Los precios siguen deprimidos, incluso por debajo de los registrados semanas atrás durante la feria SIAL en Shanghái.

Estados Unidos, sin embargo, sigue traccionando. Uruguay ya lleva colocadas unas 13.000 toneladas de carne vacuna a ese mercado dentro del cupo de 20.000 toneladas sin arancel, y también volumen por fuera de la cuota. En total 68.737 toneladas, 58% más que en 2023.

El precio de exportación de carne vacuna vuelve al eje de los US$ 4.000 por tonelada, tras el repunte de mayo impulsado por los envíos dentro de la cuota 481. La semana pasada la cifra preliminar fue de US$ 3.904 por tonelada y en los últimos 30 días quedó en US$ 4.236, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

IMEX el obs 21 06.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

En el mercado de reposición hay buena oferta y buena demanda, aunque con cierta cautela ante una disponibilidad forrajera menguada por los excesos de lluvias, con falta de piso en praderas y verdeos.

“El que quiere vender se ajusta a los precios y vende sin problema ninguno”, dijo Pablo Sánchez, integrante de escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), que destacó el nivel de colocación registrado en Plaza Rural esta semana.

El promedio para los terneros fue apenas un centavo por debajo del remate anterior, US$ 2,53 por kilo, y exactamente el mismo valor que hace un año atrás.

ternero Plaza Rural 19 jun 24.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Lanares siguen muy pedidos

Los lanares siguen pedidos, principalmente cordero y borrego con carcasas de hasta 24 kilos, a los precios promedio que marca ACG y en algunos casos logrando un plus de cuatro o cinco centavos por encima. Los corderos cotizan sobre los US$ 3,68, los capones a US$ 2,94 y las ovejas a US$ 2,90 por kilo.

La faena de ovinos alcanzó las 13.234 cabezas en la última semana, con un salto importante en el número de corderos respecto a semanas anteriores. Con este último dato semanal la faena de lanares superó las 400.000 cabezas, 42% menos que el año pasado cuando sumaba 695.000 ovinos hasta el 15 de junio.