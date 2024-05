Ministro de ganadería no cree que haya retracción de inversiones en Uruguay tras el caso Minerva

Afirmó que “el proceso fue transparente”, que respetó una legislación que previamente era conocida”, que no se transgredió ninguna de las normas y que se consideraron “reglas de juego que estaban establecidas”.

Recordó, incluso, que el negocio entre las compañías Minerva y Marfrig “estaba sujeto a la aprobación de esta instancia”.

Agregó que el fallo “hay que respetarlo” y que ahora hay una nueva instancia en la que las empresas, tras ser notificadas, pueden aportar nuevos argumentos, recursos y alegatos.

Inicialmente, Mattos, tras la conferencia en la que se explicó sobre la declaración de emergencia agropecuaria en seccionales policiales de Rocha y Treinta y Tres por exceso hídrico, sobre si se sentía satisfecho tras lo informado por la Coprodec precisó que había leído el informe, que definió como “muy exhaustivo en el análisis y muy profesional la expresión”, y que “como gobierno no puedo manifestarme si estoy conforme o si no estoy conforme”.

Faena: Minerva cerca del 50%

Lo relevante en todo este proceso era, consideró, establecer si aprobado el negocio y quedando la empresa Minerva con cerca del 50% de la faena de vacunos en su gestión eso ejercía o no una posición dominante y si le quitaba o no transparencia a la formación del precio tanto en el mercado de la hacienda gorda como en el de la carne y en el mercado de la reposición.

Para dejar en claro la trascendencia del tema, recordó que no hay en Uruguay ninguna mercadería más comercializada que el ganado.

Además de haber dicho que las empresas tienen una instancia para volver a expresarse, puntualizó que eso puede suceder tanto a nivel de la Coprodec como en un tribunal de alzada.

Mattos expresó que Uruguay sale al mundo a requerir y solicitar inversiones, que se está ante dos empresas que son importantes, que han apostado al Uruguay, que son empresas profesionales, que le han hecho muy bien a la cadena, “pero cuando hay un efecto concentrador que pueda afectar la formación del precio tenemos que respetar el dictamen técnico”.