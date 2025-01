Mercado ganadero: en plena ola de calor, paños fríos sobre los precios del ganado y mejor valor de exportación

WhatsApp Image 2025-01-17 at 15.43.23.jpeg

Novillos, vacas y vaquillonas

Las propuestas para un novillo bueno van de US$ 4 a US$ 4,10 por kilo. Por un novillo gordo general se logran US$ 3,90 a US$ 3,95. “Esas son las propuestas de la industria. Que compren a esos precios… todavía no hay un volumen de oferta como para que tenga una baja considerable”, dijo Sánchez.

En algunas plantas hay más negocios por vacas. La vaca pesada ronda los US$ 3,80 a US$ 3,85 por kilo y vaca gorda más general US$ 3,70 a US$ 3,80 por kilo.

Sigue la buena demanda del abasto, ya sea por vaquillona como por novillo, con valores por la vaquillona en torno a los US$ 4 y para el novillo entre US$ 4 y US$ 4,05.

En alguna planta hay cuadrillas kosher operando. Y en los próximos días comienza la faena de corral con destino a la ventana de Cuota 481 de febrero.

A la espera de lluvias

Se está haciendo sentir la falta de agua, “y lo que es campos se viene achicando en pasturas”, dijo.

“Si no llueve relativamente bien para la semana que viene o la otra, vamos a empezar a sentir realmente la falta de agua y obviamente que la gente va a empezar a sacar más ganado”, comentó el operador, aunque remarcó que no hay una oferta tan abultada como en otros años.

Otro jugador en el mercado: la Foica

Aunque no se han dado medidas sindicales por parte de FOICA, sigue la incertidumbre por el conflicto no resuelto tras la falta de acuerdo en la negociación salarial.

Esta semana la operativa se vio afectada de forma puntual en un par de plantas. Hay productores que prefiere no vender hasta que no esté resuelto el conflicto. Y otros optan por vender a algún frigorífico que no se esté viendo afectado por paros, aunque no consiga un precio de punta, pero que le asegure que su ganado sea faenado, comentó Sánchez.

WhatsApp Image 2025-01-17 at 15.42.36.jpeg

Sin paros sindicales ni feriados, la faena de la semana pasada trepó a 48.086 vacunos, y más que triplicó la actividad de la semana previa, cuando había tocado el menor volumen semanal desde enero de 2020, con 15.131 cabezas.

La faena subió y también el precio de exportación, que en la última semana promedió US$ 5.036 por tonelada, un máximo desde mediados de noviembre, de acuerdo a los datos provisorios de INAC.

En los últimos 30 días móviles se situó en US$ 4.592 por tonelada.

En el mercado de reposición es poca la oferta y también hay mayor cautela, atado a la situación climática. “La gente que tenía pensado comprar se está aguantando a ver qué pasa con el tema del agua”.

Carne ovina

Hay buena demanda para los ovinos. “Lo que está pasando ahora, que hacía tiempo no se daba, de pedir lanares adultos, pesados, entre 24 y 30 kilos”, contó el directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

El precio de la oveja, capón, borrego y cordero siguen firmes.

Los precios de punta se consiguen para los animales hasta 24 kilos en todas las categorías, en torno a US$ 4,21 el kilo para los corderos, US$ 3,50 para capones y US$ 3,40 ovejas.

“Entre 24 y 30 kilos es el precio de ACG para la categoría menos 30 centavos, que considero que está muy bien”, dijo.

Las entradas están cortas, destacó.

La semana pasada se faenaron 21.512 ovinos, también situándose arriba de la semana anterior, cuando se había abatido 11.032 animales. La cifra superó los 18.483 lanares industrializados en misma semana de 2024.

El precio de exportación de la carne ovina marcó un pico de US$ 6.246 por tonelada en la última semana, con solo 230 toneladas exportadas. Si bien es un dato provisorio, con la posibilidad de que sea ajustado en los próximos días, se trata del mejor promedio semanal desde enero de 2021. En los últimos 30 días móviles fue de US$ 4.908.