Rafael Normey: agrónomo, productor, cabañero y candidato a presidente de la Federación Rural

Si bien hay plazo hasta el jueves 15 de mayo, lo más probable es que no haya otra propuesta a quienes se expresarán y exista esa única lista para las elecciones , según supo El Observador, lo que responde a un esfuerzo para promover la unidad .

Delegado de la FR en el INIA

Normey, además de su rol como integrante de la FR, desde 2022 es el delegado de la gremial en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), responsabilidad que delegará en caso de asumir la presidencia de la entidad ruralista.

Es el titular de la cabaña Don Aniceto, de la raza Corriedale y ha sido directivo de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay (SCCU).

Como profesional, integra el Centro Agronómico Regional de Florida (CARF), que nuclea a los agrónomos de Florida, lo que lo llevó a integrar diversas comisiones de trabajo en la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA).

En lo productivo, trabaja en el emprendimiento de la familia Normey, en la zona conocida como Caballero, en Durazno, donde hay manejos ganaderos-agrícolas y algo de forestación, en un predio en el que además funciona la cabaña Don Aniceto.

En 2002, cuando se recibió como agrónomo, su primer trabajo fue en el sector arrocero, en un molino ubicado en Cerro Largo y allí estuvo cinco años, hasta que se casó e instaló en 25 de Mayo, donde residía ya su señora.

Normey está casado con Valeria Vidart. Tienen tres hijos: Julieta de 18 años, Lucía de 13 y Rafael de 9. Con su familia reside en la villa 25 de Mayo, en Florida.

Como agrónomo ahora, además de las labores en el emprendimiento familiar, asesora a otras empresas y productores, por ejemplo desde hace ya 19 años administra el establecimiento de Walter Hugo Abelenda, donde se desarrolla un sistema intensivo con ganadería y agricultura, con uso de tecnologías como feedlot y riego.

El valor de la actividad gremial

“La actividad gremial es muy importante, le dedico todo el tiempo que se merece, con mucha entrega y cariño y para eso el apoyo de la familia es fundamental, fijate que hay dos días de la semana que hay que dedicarle a esto, incluso me pasó que cuando tomé la responsabilidad en el INIA tuve que dejar algunas otras actividades personales para cumplir de la manera que corresponde”, añadió.

Normey tiene 46 años. Nació en Montevideo, pero ha estado vinculado al campo desde siempre.

El campo, un legado familiar

Su madre es integrante de la familia García Pintos y sus primeras experiencias las recuerda en el campo de su abuelo, en Lavalleja, la estancia San Salvador, “por eso siempre supe que lo mío era ser agrónomo y trabajar en el campo, desde que tuve uso de razón lo tuve marcado, fue algo que me inculcaron mucho mis tíos por ejemplo”.

Sobre la decisión que sus pares de la FR le confirieron, dijo: “Puede sonar a una frase común, pero es verdad, es un honor para mí y para mi familia ser considerado, si finalmente me trasladan esa responsabilidad estará por sobre todo trabajar mucho para trasladar la voz de los productores, la mirada de la producción, transmitir una forma y una visión de país para que esté en el lugar donde debe estar, creo que es algo que tiende a perderse, los productores no siempre hemos tenido la capacidad de manifestarnos adecuadamente y si me toca tomaré la posta para elevar un poco más la visión de la producción en el sentir nacional general”.