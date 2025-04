Se sostienen precios excepcionalmente altos para el ganado gordo

Los negocios que se concretan por los novillos pesados especiales están en el eje de US$ 4,60 por kilo en cuarta balanza.

En el caso de las vacas la referencia está sobre US$ 4,40 por kilo.

Los ganados para abasto también se mantienen muy firmes en valores, con la vaquillona entre US$ 4,40 y US$ 4,50 por kilo.

Para González, los precios podrán resistir incluso la llegada de las primeras heladas.

“Hay mucho descalce de los ganados que se van yendo para corrales, tanto lo que es vaquillona como novillo, esos ganados de 400 kilos que se van negociando y no hay retención ninguna por parte de los productores”, comentó.

El productor, en la medida que tiene ganado pronto, vende.

La faena en Semana Santa

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.02.49 (1).jpeg

La semana pasada la faena se redujo a 39.723 vacunos, pero en buenos niveles considerando la menor operativa por feriados.

El volumen fue 8% superior al registrado en la Semana de Pascua del año pasado.

Una novedad relevante que surgió en las últimas horas es el posible retorno a la operativa de los frigoríficos Lorsinal y Rondatel, a partir del segundo semestre.

En los últimos días se redujo la brecha de valores entre el ganado gordo más general y el especial. La vaca sigue muy pedida. “Se nota que China convalidó mejores valores y que los frigoríficos están con mayor avidez por todas las categorías de vacas”, detalló González.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.01.50.jpeg

Los mercados externos para la carne vacuna continúan firmes.

Estados Unidos sigue siendo el mercado que más tracciona: en lo que va de abril se sitúa como el principal destino para la carne vacuna, superando en 28% los envíos de un año atrás.

El Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) fue de US$ 4.620 por tonelada en la última semana, y en los últimos 30 días móviles se situó en US$ 4.698 por tonelada.

Mercado de reposición

En el mercado de reposición la exportación en pie sigue operativa, manejando valores entre US$ 2,80 y US$ 2,95 el kilo por terneros.

Los corrales tampoco aflojan, pagando por vaquillona desde US$ 2,35 a US$ 2,40, novillo entre US$ 2,50 hasta US$ 2,65, comentó González.

“Que esté tan firme el ternero para exportación y el novillo para los corrales ha hecho que los invernadores tradicionales tengan que buscar alternativas”, sostuvo el operador.

En Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,91 por kilo, un 7% por debajo del remate anterior y un precio al bulto de US$ 566, con un volumen importante de animales con muchos kilos.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.01.50 (2).jpeg

En Plaza Rural los teneros hicieron el mismo promedio, US$ 2,91 por kilo con una baja de tres centavos respecto al remate pasado y todavía 10% arriba frente a un año atrás.

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.01.50 (1).jpeg

La abundancia forrajera, la exportación en pie y los corrales apuntalan la reposición, que muestra señales de mayor cautela en la medida que se acerca el invierno.

Mercado de los ovinos

WhatsApp Image 2025-04-25 at 10.02.49 (2).jpeg

En lanares, hay muy poca oferta y precios estables, en el eje de US$ 4,33 el kilo para el cordero, US$ 3,62 para los capones y US$ 3,52 para las ovejas.

El poco volumen de oferta se vio reflejado en la fuerte retracción de la faena, que en la Semana Santa fue de apenas 2.503 cabezas, marcando un mínimo desde abril de 2020.

A contrapelo, el alto precio de exportación de la carne ovina fue llamativo, con un máximo histórico de US$ 7.573 por tonelada en la última semana, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Es necesario tener en cuenta que el volumen exportado fue de apenas 39 toneladas, el más bajo desde principios de junio de 2020, lo que lleva a tomar los datos con algo de cautela.