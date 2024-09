Sindicato de trabajadores de frigoríficos proyecta paro de 48 o 72 horas por conflicto en subgrupo tripería

Martín Cardozo, presidente de la Foica, puntualizó a El Observador que no está decidida la extensión ni la fecha de la medida.

Además, señaló que no se descarta que haya una huelga, dada la gravedad de la situación .

“Es una situación compleja, el Poder Ejecutivo tiene la intención de resolver la diferencia que hay entre trabajadores y empresas mediante una propuesta de votación que únicamente contempla salarios mínimos por categoría, no contempla ningún beneficio convenido anteriormente, ni cláusulas de paz. Obviamente, no lo vamos a aceptar, porque sería un retroceso enorme para los trabajadores, sería admitir un impacto salarial adverso muy importante”, dijo.

“Si el Ejecutivo no desiste de su intención, si entre todos no le ponemos cabeza a ingenio a la negociación, vamos a entrar en conflicto”, advirtió Cardozo.

El sector tripería este año solicitó, en el marco de los Consejos de Salarios, cambiar de subgrupo, a lo cual el gobierno accedió. Se formó un quinto subgrupo dentro del grupo industria frigorífica, que es el subgrupo tripería.

Dentro de ese nuevo subgrupo se iniciaron las negociaciones el 1º de julio, “y de parte de la industria se propuso una rebaja salarial tremenda”, consideró. A modo de ejemplo, mencionó, un salario nominal de $ 47 mil pasaría a $ 32 mil.

“Obviamente lo rechazamos. Entendemos que hay una crisis importante en el sector, por eso incluso hicimos una contrapropuesta, contemplando una rebaja salarial, de dos formas diferentes”, anunció.

Detalló que eso contemplaba, por un lado, para el 60% de los trabajadores del sector tripería que está dentro de los frigoríficos, donde los trabajadores tienen un convenio colectivo, “que si se va a rebajar el salario el nuevo no quede por abajo del mínimo del salario de la industria”.

Cardozo: "Rebaja bestial en el salario"

Con relación al 40% restante de los trabajadores, dijo que se desempeña en las plantas de procesamiento, en la segunda etapa, cuando se procesa la materia prima que va al mercado interno y que es exportada, “y para ellos la rebaja que se nos propuso estaba muy por debajo de lo que entendemos y no hubo acuerdo”.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó una propuesta de acercamiento que no fue aceptada por nosotros ni por la industria, no hubo avances y ahora se plantea la instancia de votación que, como se sabe, implica un retroceso tremendo para el trabajador y no lo aceptamos, es una rebaja bestial en el salario, tampoco entendemos el apuro que hay en el Ejecutivo para solucionar esto de ese modo”, concluyó el dirigente sindical.