Sacudón en el mercado ganadero: la industria frigorífica busca poner freno a la suba del novillo gordo

La industria frigorífica golpeó la mesa el miércoles y sacudió el mercado ganadero con una propuesta de precios entre US$ 0,20 y US$ 0,40 -por kilo y en cuarta balanza- más bajos que los vigentes , según las categorías, lo que no cayó de buen modo en el sector de los productores de las haciendas .

Fue una señal “un poco radical” que en principio trancó el mercado, consideró un consignatario, aunque hasta el viernes no se registraron negocios a esos precios, en el eje de US$ 3,80 por kilo para los novillos y US$ 3,50 por kilo por vacas.

Al menos tres frigoríficos grandes están sin operativa y otros redujeron los días de faena a dos o tres por semana.

“No veo que la baja se pueda consolidar, es posible que se equilibre y que nos sigamos moviendo en los valores actuales de novillo entre US$ 3,95 y US$ 4,10, vacas entre US$ 3,70 y US$ 3,90 y vaquillonas de US$ 3,90 a US$ 4 por kilo”, apuntó Ariel Núñez, titular del Escritorio Freire, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Los nuevos valores propuestos constituyen un llamado de atención respecto a que la industria no convalida una suba a US$ 4,15 o US$ 4,20, valores que alcanzaron los mejores novillos de exportación a fines de la semana anterior.

El impacto de las lluvias

El clima, con lluvias que acelerarán el rebrote de pasturas y verdeos, juega a favor de los productores en esta pulseada. La semana próxima será clave para ver cuál es el nuevo equilibrio en el mercado.

Por lo pronto, algunas plantas postergaron compras para la siguiente semana y las entradas se han alargado. Las lluvias podrían afectar cargas en algunas zonas, una dificultad adicional para la industria.

Los márgenes ajustados que la industria viene reportando parecen encontrar un alivio parcial, ya que el precio de exportación en la última semana fue el más alto del año, US$ 4.864 por tonelada, y llevó al promedio mensual a su techo anual por encima de los US$ 4.300, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La influencia de los embarques de cuota 481 a Europa es notoria. La Unión Europea encabeza este mes el ranking de destinos por ingresos, superando no solo a China sino a Estados Unidos con un promedio de más de US$ 7.300 por tonelada.

En reposición la demanda es sostenida y los precios siguen al alza. En el remate de Pantalla Uruguay de este viernes los terneros promediaron US$ 2,62 por kilo con una suba de 2,3% respecto al remate anterior en julio. Terneras y terneros mixtos subieron entre 6% y 7% y las vacas de invernada 6,5% con US$ 1,64 por kilo.

Pero el verdadero destaque fue para los novillos livianos, que corrigieron casi 12% al alza y promediaron US$ 2,28 por kilo.

Ovinos: precios firmes con escasa oferta

En ovinos, con un ligero crecimiento de la oferta a medida que avanzan las esquilas en el norte del país, la faena de lanares aumentó por segunda semana seguida hasta 13.973 cabezas. El incremento fue de 16% respecto a la semana anterior, aunque la actividad estuvo 15% por debajo del año pasado.

Los precios de los lanares, muy demandados, se mantienen firmes, sobre los US$ 4,05 a US$ 4,10 por kilo para los corderos y US$ 3,15 las ovejas, los valores más altos en dos años.

“La oferta es chica, lo que aparece se vende pero no se consolida una oferta cómo necesitaría la industria; han ido subiendo los valores pero con pocos animales ni siquiera con buenos precios el productor tiene la oferta para lograr consolidar el negocio”, señaló Otto Fernández Nystrom, de escritorios Otto Fernández.

El precio de exportación de carne ovina cerró su cuarta semana de gran volatilidad con amplias fluctuaciones. Esta semana el promedio semanal fue de US$ 3.856, más de mil dólares por debajo de la semana pasada que había sido US$ 4.896, el segundo valor más alto del año.