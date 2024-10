Andrés Ojeda: "La paridad electoral es un detonante para que la campaña se ensucie"

-Es la política que entiende el cambio de época. La sociedad cambió y eso está cada vez más claro. Acá, en la región y en el mundo la sociedad no es la misma que hace 30 o 40 años ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a surgir perfiles que no son iguales a los tradicionales y que la gente no es igual a la que era hace 25 o 30 años. En buena medida por parte de esto (dice y muestra su celular). Esto cambió mucho la vida en sociedad y cómo no va a cambiar la política. Yo pongo el ejemplo de Javier Millei, porque es un ejemplo muy potente, en la medida de que logra quebrar con las estructuras tradicionales. La comparación no tiene que ver con las políticas a aplicar, porque ahí es donde está la diferencia. Yo creo que el cambio de época tiene que ver con que hace mucho que no enfrentamos a la izquierda con la derecha, que es la discusión histórica. Hoy enfrentamos a lo nuevo con lo viejo y al futuro con el pasado.

Entonces hay una política tradicional que opera de cierta manera y hay una política más novedosa que es bastante distinta, donde un candidato que no tiene estructura territorial, por ejemplo, gana en provincias que nunca visitó. Hay un libro de Durán Barba que se llama La nueva sociedad, que explica este cambio de época y este quiebre en los intereses de la gente, y lo que en la política tradicional se indica como una apatía. Dicen, bueno, a la gente no le importa la política y la política tradicional le echa la culpa a la gente de ser irresponsable por no preocuparse de su futuro. En realidad, lo que corresponde es una autocrítica: si la gente perdió interés en la política es porque los políticos no logramos captar el interés de la gente, no sintonizamos más con sus intereses y eso empieza a generar que el micromundo intelectual en el que estamos, políticos, periodistas, empresarios, esa cosa de público sobre informado, se empiece a desconectar de la gente, al punto tal de que viven en sociedades distintas en muchos aspectos. A mí me pasa todo el tiempo. Te pongo un ejemplo. El mundo intelectual me dice, “usted no tiene experiencia”. Ahora, la doña, a mí, en cualquier plaza de cualquier pueblo Uruguay me dice “al fin alguien nuevo, al fin alguien joven, al fin alguien sin mochila”. Me dice “estaba podrida de lo mismo de siempre, usted no me incumplió promesas, usted no tiene episodio de corrupción, usted tiene la hoja en blanco para poner adentro lo que usted quiera y eso genera cierta esperanza.

-La falta de mochila puede ser un punto a favor, pero no es un punto que vos hayas trabajado, no es bueno por sí solo…

-Bueno, a ver, yo cargo lo malo y lo bueno de las cosas que traigo. No tenés mochila, por lo bueno y por lo malo. Ahora, yo llevo veintipico de años en el mundo de la política tradicional. A mí nadie me va a contar cómo funciona esto. Nadie ha puesto mas pasacalles que yo. Nadie, nadie, nadie. Quiero ver quién pone mejor un pasacalle. A ver, cuál sabe agarrar una escalera… Yo tengo veintipico de años en el partido y la mayoría de ellos en el Foro Ballista. El manual tradicional lo conozco a la perfección. Uno de los videos más virales que tuvimos fue el de Julio María Sanguinetti diciendo que era de Capricornio. Eso voló, tuvo una locura de reproducciones. ¿Por qué? Porque nos cierra el círculo, nos legitima el cambio cultural. Una publicidad nuestra que fue viral es legitimada por la persona sindicada como emblema de la intelectualidad. Entonces, la batalla cultural de que esto llegó para quedarse te la cierra Julio María Sanguinetti en una frase diciendo que es de Capricornio. Fijate la potencia de la comunicación corta y concisa, ¿no?

- Pensaba en Ernesto Talvi, que se fué de la política, entre otras cosas, porque no la entendió o no lo entendieron...

- Bueno, yo llevo veintipico años en esto. A mí nadie me va a contar cómo es. Y, aparte, de veintipico años en un partido que vive malaria, ¿no? Porque viste que a la familia cuando no llegan a fin de mes, llevarse bien se les complica.

Y este partido lleva 20 años sin llegar a fin de mes, ¿no? Nosotros terminamos instalando que la nueva política llegó para quedarse. No es casualidad. Boric, Novoa, Santi Peña, Bukele, Miley, la calle Pou. Lo único que tienen en común es que han sido lo nuevo en sus países. Después todos los perfiles políticos son absolutamente distintos. Pero claramente hay un cambio de época en todos ellos. En la manera de comunicarse, incluso.

-Y ese cambio de época tan complejo tuviste que graficarlo en un gimnasio mostrando los músculos, ¿en ningún momento sentiste que se te estaba yendo la mano con ese tipo de spots?

-Yo sentí que iba en línea con lo que queríamos decir, queríamos mostrar un candidato humano, haciendo cosas que no sean actuadas, haciendo cosas que hacen la vida real. O sea, no me estoy disfrazando de bailarín de ballet porque no lo soy, hago algo que habitualmente hago, que tiene un componente hasta de salud de por medio, que juega un poco con lo estético, ¿entendés? Y que aparte logra generar un montón de interacción sin agredir a nadie.

Yo soy franco. Cualquier votación por encima de la elección pasada es positiva. Pasando ese límite es un triunfo. A este partido no lo agarramos en el 12%, lo agarramos marcando 3%. Entonces, el piso nuestro no es 12, el piso es 3. Yo soy franco. Cualquier votación por encima de la elección pasada es positiva. Pasando ese límite es un triunfo. A este partido no lo agarramos en el 12%, lo agarramos marcando 3%. Entonces, el piso nuestro no es 12, el piso es 3.

-Pero son cosas que para mucha gente resultan irrisorias. El signo zodiacal, los músculos… ¿Por qué son tan importantes los músculos? Vos te jactas de tus músculos como hay gente que se jacta de los libros que lee.

-Yo que sé, a mí me gusta, me parece que está bueno tener algún tipo de actividad deportiva en la vida. Y para los que no tenemos ningún talento deportivo, el gimnasio no requiere talento deportivo, no hay que pegarle bien a la pelota, requiere disciplina y dedicación, nada más. Me afloja la cabeza, te sentís mejor, te empezás a ver mejor.

20241017 Entrevista a Andrés Ojeda, candidato a la presidencia por el partido Colorado. Foto: Inés Guimaraens

-¿De verdad no te hace ruido que haya gente que diga ‘qué divino que está, lo voy a votar’?

- Yo se lo agradezco. Yo no soy quien para calificarle el voto a nadie. Y me parece que a veces cuando nos enojamos por las razones por las que vota la gente estamos a un centímetro de poner ciudadanos calificados para votar. La democracia implica que la gente tiene el derecho a votar por lo que se le cantan todas sus partes íntimas. No voy a ser yo el que se indigne en un pedestal moral porque alguien vota porque vio una publicidad o porque la abuela le dijo que le parecía simpático. Todos valemos uno. El voto del grado 5 de física nuclear vale lo mismo del que va a votar por determinada cuestión más superficial.

-Si en esta elección no llegas a la presidencia, en la que viene probablemente te vas a tener que cruzar con Lacalle Pou, ése a quien vos admirás, al que le has prodigado un montón de elogios. Va a ser bravo decirle a la gente que te elijan a vos cuando dijiste que el otros es un crack

-Mirá, yo hoy estoy pensando en el 27 de octubre del 2024...

-Eso lo dicen todos los viejos políticos

-¡Pero es real! El Uruguay es el país del futurismo y los contrafácticos. ¿Qué pasa si…? El Uruguay tiende a adelantar todo. El día que vos te casás, la gente te pregunta para cuándo el primer hijo. ¿Tenés el primer hijo? ¿Para cuándo el segundo? Esto es lo mismo, sabes todo lo que puede pasar de acá hasta ahí? Yo no me animo a hacer futurología de acá a 5 años.

-En esta campaña es evidente que empezaste a marcar diferencias con Álvaro Delgado a medida que se acercaban las elecciones

- Yo Álvaro lo quiero mucho, es amigo mío, lo aprecio, y va a ser mi socio pase lo que pase. Pase quien pase (a la segunda vuelta) vamos a estar cerca.

-Pero cuando viste en el horizonte que había posibilidades de pasar a la segunda vuelta, las críticas a Delgado fueron cada vez mayores.

-Pero es razonable que cada uno tenga un perfil, yo no estoy diciendo nada malo, no le insulté, no le agredí… Está bueno que sepamos si van a mantener (a Martinelli) o no, porque me parece que es un mensaje importante.

-Pero no solamente en el tema seguridad marcás más diferencias. Las críticas a Delgado también abarcan otros aspectos.

- Yo creo que la campaña ha llevado a que cada uno empiece a hablar más y en la medida que va ocurriendo, también se va anotando que somos distintos en el buen sentido, y complementarios.

20241017 Entrevista a Andrés Ojeda, candidato a la presidencia por el partido Colorado. Foto: Inés Guimaraens

-¿Tan distintos son?

- Bueno, él hace pie, absoluto pie, en la experiencia como eje de la campaña y yo hago pie en la renovación, básicamente estamos en lugares bien diferentes.

-Pero se están pareciendo mucho el partido Colorado y el Nacional.

- Creo que Alvaro y yo somos muy distintos.

-Personalidades distintas

- Y con lo que representamos. Uno representa la experiencia de gobierno, y es lo que básicamente muestra como centralidad de su campaña electoral. Y nosotros somos la renovación, el empuje, las ganas, el futuro, la esperanza.

-¿Qué votación estaría buena para vos en octubre? Bordaberry llegó a un 17% en 2009 y Talvi a un 12% en la elección pasada.

-Yo soy franco. Cualquier votación por encima de la elección pasada es positiva. Pasando ese límite es un triunfo. A este partido no lo agarramos en el 12%, lo agarramos marcando 3%. Entonces, el piso nuestro no es 12, el piso es 3. Hay una encuesta de Radar que nos marca a un punto porcentual encima del Partido Nacional. Eso es un absoluto empate técnico. Y por primera vez me dan mejor a mí que a Álvaro en un escenario de balotaje con Orsi.

-Pero no es lógico que le ganes a un partido con la estuctura del Partido Nacional. Tiene 15 intendencias.

- Ahí viene la nueva política en su mejor versión. En Argentina ganó un tipo que no tenía la más mínima estructur, ganó en provincias a las que nunca fue. La estructura y el acarreo de los votos por la vía de los punteros territoriales implica que vos podés tener una charla, conocerlo, llevarle el balastro, llevarle la chapa, llevarle todo, pero el día que va a votar, es él y su conciencia adentro. Esto que tengo en la mano cambió todo, eh (muestra el celular). Todo. A ver, todos en esta vida política hemos llevado gente a votar. Pero llevás diez y aparecen tres votos. La gente cuando entra vota lo que quiere votar, preocupáte más de que te quieran votar que de la estructura que lo lleva a votar porque si no te quieren votar, no te van a votar.

-Lacalle Pou dijo alguna vez que los votantes raramente se equivocan. Y que alguna razón hubo para que la gente eligiera al Frente Amplio y lo volviera a elegir. ¿No crees que algo bueno debe tener el Frente Amplio cuando muestra una base de votos cercana al 40%?¿puede ser que tanta gente se equivoque tanto al mismo tiempo?

-Yo creo que no podemos decirle a la gente que se está equivocando

- Pero, de alguna forma, lo decís cuando decís que si gana el Frente Amplio van a pasar cosas malas. Hay, por lo pronto, más del 40% que dice, bueno, no le tenemos miedo a eso.

-Creo que ahí también hay una competencia de la comunicación. Te pasa con el plebiscito del PIT-CNT. En algún momento, más del 50% de la gente dijo que lo quería votar. Evidentemente la comunicación (del Frente Amplio) al igual que el plebiscito del PIT-CNT tiene algunos llamadores que hacen que la gente lo vea con buenos ojos, pasa que ahí está la responsabilidad de cada uno en que la letra chica se vea con claridad.

- ¿La poca efervescencia de esta campaña responde, entre otras cosas, al hecho de que la gente considera que no se juega gran cosa?

-No, yo creo que es parte del cambio de época, pasa en todo el mundo. Yo recuerdo que estaba en Roma en una elección hace no tanto, y me explicaron que estábamos en medio de una competición porque en la calle no se notaba, yo creo que hoy las elecciones del mundo son como las que estamos viviendo acá ahora. El Uruguay está entrando en la lógica del resto del mundo. Lo bueno de llegar tarde es que ya medio vimos la película de otros lugares. Por ejemplo, ya no enfrentamos a blancos con colorados, enfrentamos a la coalición con el Frente, y el que no entendió eso tiene 25 años de atraso.

Si la paridad en noviembre es muy grande prepárense para ver cualquier cosa. Nosotros hemos crecido a puro juego limpio. A mí nadie me puede encontrar una moña de más, así que no voy a aceptar que me corran. A juego sucio no me corren. Si la paridad en noviembre es muy grande prepárense para ver cualquier cosa. Nosotros hemos crecido a puro juego limpio. A mí nadie me puede encontrar una moña de más, así que no voy a aceptar que me corran. A juego sucio no me corren.

-¿Creés que los socios de la coalición deberían firmar una especie de carta de intención comprometiéndose a votar en la segunda vuelta al candidato que llegue primero en octubre?

-No hace falta, porque va a haber un compromiso programático común que va a ser seguramente una versión mejorada de la anterior, porque llevamos cinco años juntos,

-¿Cómo te imaginas que va a ser tu campaña hacia noviembre si es Delgado el elegido de la coalición en octubre?

-Sea quien sea, es espalda con espalda. Esto no admite dos lecturas.

-¿Vas a recorrer el país para apoyarlo?

-Sí, no lo dudo ni un segundo. Los cuatro. Los cuatro en campaña. Veremos si es juntos, si es por separado, veremos la estrategia, pero veo a los cuatro en campaña furiosa en todo el país. Y yo creo que ahí el Frente no llega tan unido.

-¿Por qué? El Frente Amplio se abroquela cuando la tiene más difícil

-No veo, por ejemplo a Costanza Morera, defendiendo a Gabriel Oddone. Está a monedas de decir que es el adalid de los empresarios.

Lo que está claro, dato objetivo, es que alguien pautó contra mí, eso es un hecho de la realidad incontrastable. Cómo no le importa a Orsi que haya un montón de indicios que indican que su partido puede estar detrás de una maniobra de enchastre donde agarrás medias verdades de la vida privada de un candidato. Lo que está claro, dato objetivo, es que alguien pautó contra mí, eso es un hecho de la realidad incontrastable. Cómo no le importa a Orsi que haya un montón de indicios que indican que su partido puede estar detrás de una maniobra de enchastre donde agarrás medias verdades de la vida privada de un candidato.

-Si llegás al balotaje, ¿cómo cambia tu estrategia de campaña? ¿Te ves moderándote en ese discurso disruptivo?

-Te diría que al contrario, yo lo profundizaría. (…) Es como que yo quiera ganarle a Usain Bolt corriendo 100 metros llanos. No es por ahí, la tradicionalidad de la política uruguaya no soy yo, y no llegamos hasta acá parándonos en la más dura tradicionalidad, nos paramos en un lugar diferente y le venimos a dar un aire de dinamismo y de frescura a la política. Le pegamos un sacudón duro, para bien o para mal, o sea, ganaremos o no ganaremos, pero que le metimos un sacudón salvaje a esto, se lo metimos. Y lo necesitaba. En una campaña plafoneada, de la cual la gente ni siquiera habla, nosotros salimos de la conversación del micromundo intelectual y nos metimos en la conversación de la gente, y sintonizamos con temas de la gente. Estoy bien convencido de que si pasamos al balotaje, lo ganamos nosotros porque el volumen de sorpresa será tan grande, tan grande, que el envión te lleva a noviembre.

-Vos dijiste que si no te divertís en la campaña, la gente tampoco se va a entretener. Es probable que seas electo senador ¿sabés lo que es ser senador? Puede ser un bodrio. ¿Te imaginás protagonizando horas y horas de discusión?

-A mi la Junta Departamental me gustó mucho, el debate me gusta, yo lo disfruto. La lógica la comprendo. También te digo que le falta… (chasquea los dedos) le falta chispa al Senado.

-La vas a picar.

-Y sí, obvio que sí. Estamos para eso. Creo que en algún punto le falta dinamismo al debate y le falta también dinamismo para poder cruzar las paredes del Palacio. Igual yo prefiero no estar en el Senado, francamente. Prefiero estar en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Mi objetivo es ese.

-Acusaste a Yamandú Orsi de estar involucrado en una campaña sucia en tu contra con la propagación de fotos en internet que tienen que ver con tu vida privada. ¿No es una exageración acusar de eso al candidato del Frente Amplio.

-No. Vamos a ser claros. Si yo a vos te encuentro parado al lado del cadáver con el cuchillo en la mano, la acusación sale obvia, y sos tú el que tiene que explicar que no sos responsable.

Al Frente no le da lo mismo claramente que seamos nosotros o el Partido Nacional. Es evidente. O sea, cuando me dicen, ¿pero qué motivación podría tener el Frente Amplio para que vos no pases? Y bueno, hoy tiene una campaña armada, previsible, hecha y montada para competir con quien era el obvio candidato, que era el candidato del Partido Nacional. Al Frente no le da lo mismo claramente que seamos nosotros o el Partido Nacional. Es evidente. O sea, cuando me dicen, ¿pero qué motivación podría tener el Frente Amplio para que vos no pases? Y bueno, hoy tiene una campaña armada, previsible, hecha y montada para competir con quien era el obvio candidato, que era el candidato del Partido Nacional.

-No está nada clara la conexión con Orsi

-Pero porque el tema es complejo. Nosotros detectamos una inversión importante en youtube, alguien pagó para enchastrarme y para que no pareciera orquestado, salió en un video medio pelo para que pareciera hecho por un usuario orgánico de YouTube. Lo empezó a ver todo el mundo. Lo veo en YouTube porque cuando tú abrís tu video de Ricardo Arjona, aparece la publicidad. Cuando tú abrís tu video de Roblox de los niños, aparece la publicidad. Se vio mucho, con lo cual hubo una pauta fuerte saturada en un solo día. Cuando vimos eso dijimos 'esto es alguien que tiene capacidad económica y estructura para hacerlo'. Empezamos a ver de dónde venía la pauta y la pauta en publicidad de YouTube no la hace cualquiera. Nos dimos con la empresa Quarq que estaba pautando en YouTube determinada cantidad de videos. Resultó que la mayoría eran sobre mí. Videos de mi exesposa hablando de nosotros, del divorcio, algún video mío con alguna edición negativa y el video que habían pautado de vida íntima. Y cuando nos vamos al primer video que estaban pautando, o sea, que estaban corriendo en YouTube, nos encontramos con un video de una persona hablando en primera persona a cámara, promocionando su trabajo. Era Mario Riorda, asesor estratégico electoral, de la mesa chica de Yamandú Orsi. Ahí dijimos, esto es muy raro. Y ahí la verdad que hizo un gran laburo la diaria, me parece que afinó el lápiz fuerte en ese sentido y logró determinar y ver que aparte había otra empresa, Reputación S.A. que también corría videos contra nosotros. Descubre que el dueño de Quarq es Mario Ardito, es socio de trabajo en muchas cosas de Riorda y ambos trabajan para el gobernador de Río Negro.

-Muy chapucero todo como para que lo hayan organizado desde el Frente Amplio

-Pero que sea chapucero no indica que no pueda ser real. Lo que está claro, dato objetivo, es que alguien pautó contra mí, eso es un hecho de la realidad incontrastable. Cómo no le importa a Orsi que haya un montón de indicios que indican que su partido puede estar detrás de una maniobra de enchastre donde agarrás medias verdades de la vida privada de un candidato. Acá se cruzó un límite que el Uruguay no está acostumbrado a cruzar.

-¿Pensás que en los días que faltan para las elecciones la campaña puede picarse más?

-Ya se picó.

-¿Vos te estas preparando para que ocurran otras cosas…?

-A mi no me van a correr con nada, te lo digo ya, eh. A mi no me van a hacer aflojar ni abajo del agua, ta?. Yo voy a desayunar teflón todos los días, no me van a mover, no me van a correr.

-Pero más allá de tu persona, ¿ves que hay un clima político como para que los días que faltan para las elecciones sean complicados?

-Sí, la paridad, hace que sea así. Todos tienen interés en quién pasa al balotaje. Al Frente no le da lo mismo claramente que seamos nosotros o el Partido Nacional. Es evidente. O sea, cuando me dicen, ¿pero qué motivación podría tener el Frente Amplio para que vos no pases? Y bueno, hoy tiene una campaña armada, previsible, hecha y montada para competir con quien era el obvio candidato, que era el candidato del Partido Nacional. Y a priori, todas las encuestas de posible balotaje con el candidato del Partido Nacional, hoy a Orsi le dan ganando.

-¿Decís que la paridad es un detonante para que la campaña se ensucie?

-Sí. Acá en octubre y en noviembre. Y si la paridad en noviembre es muy grande prepárense para ver cualquier cosa. Nosotros hemos crecido a puro juego limpio. A mí nadie me puede encontrar una moña de más, así que no voy a aceptar que me corran. A juego sucio no me corren.