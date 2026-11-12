Así es el nuevo Géant de Sayago, el supermercado que apuesta por ampliar la experiencia de compra

El histórico supermercado Devoto de Sayago comenzó una nueva etapa bajo la marca Géant. Grupo Disco Uruguay (GDU) llevó adelante una renovación integral del establecimiento para convertirlo en un espacio que amplía la oferta tradicional de supermercado e incorpora nuevas categorías de productos, servicios y alternativas gastronómicas.

La transformación demandó una inversión cercana a los US$ 5 millones y alcanzó tanto el salón de ventas como las instalaciones destinadas al funcionamiento del local. En total, la obra comprendió unos 4.000 m² de superficie comercial y otros 1.000 m² correspondientes a cámaras de frío y áreas de trabajo. También se realizaron intervenciones en la galería comercial y los espacios exteriores.

Para Juan Palacios, director general de GDU, la elección de Sayago tiene un componente que va más allá de la expansión comercial. Se trata de un establecimiento con una larga trayectoria en el barrio y un vínculo construido durante décadas con sus vecinos.

"Sayago es una comunidad que tiene una identidad muy propia y este local siempre fue parte de esa comunidad", señaló el ejecutivo en diálogo con El Observador. En ese sentido, sostuvo que la renovación respondió a la posibilidad de ofrecerle al barrio un formato más amplio, acorde con las capacidades actuales de la compañía.

Juan Palacios, director general de GDU.

La apertura también implicó una ampliación del equipo de trabajo de aproximadamente 25%, en línea con las nuevas áreas que incorpora el establecimiento.

Una oferta que va más allá del supermercado

Uno de los cambios más visibles está en la variedad de categorías disponibles. El nuevo Géant reúne en un mismo espacio alimentos, indumentaria, artículos para el hogar, decoración, electrodomésticos, audio, video y telefonía celular.

En el área gastronómica, la propuesta suma una isla de cocina con platos calientes, rotisería, salad bar y pizzería. También se amplió el sector de frutas y verduras, con mayor espacio para los productos frescos.

A su vez, quienes prefieran consumir en el establecimiento cuentan con un sector de mesas en el interior y otro al aire libre. La distribución del salón de ventas también fue modificada para facilitar la circulación y hacer más cómodo el recorrido por las distintas secciones.

La propuesta se complementa con las opciones de compra digital de Géant, que permiten realizar pedidos por internet y retirarlos directamente en el local mediante el sistema pickup.

La renovación incluyó, además, una actualización tecnológica de las instalaciones. Entre las principales intervenciones se encuentra la sustitución del sistema de refrigeración, que fue renovado en su totalidad con una tecnología que utiliza CO como refrigerante, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la operación y reducir su impacto ambiental.

El desafío de mantener vigentes las tiendas físicas

En un escenario en el que el comercio electrónico gana terreno, Palacios considera que los supermercados tradicionales todavía tienen un lugar relevante, aunque entiende que deben ofrecer motivos concretos para que los consumidores sigan eligiendo la compra presencial.

"Las tiendas físicas van a seguir existiendo. Lo que tienen que hacer es convencer al cliente de que vale la pena seguir viniendo", afirmó.

Para el director general de GDU, esa diferenciación pasa por varios aspectos, entre ellos la calidad de los productos, la experiencia dentro del establecimiento y la innovación. También destacó la importancia de ofrecer alimentos frescos elaborados en el propio local, una característica que gana protagonismo en el nuevo formato de Géant.

La estrategia, explicó, no consiste en elegir entre el canal físico y el digital, sino en acompañar al consumidor en distintas situaciones de compra.

"Nosotros buscamos estar en todas las ocasiones de consumo. En aquellas que son digitales también queremos estar, pero creemos que aquellas que son presenciales van a seguir teniendo valor en la medida en que logremos que sea una experiencia grata", sostuvo.

La transformación de Sayago se inscribe en esa búsqueda de ampliar los motivos por los que una persona puede acercarse a un supermercado, desde resolver las compras habituales hasta encontrar una opción gastronómica o adquirir productos para el hogar.

El supermercado como puerta de entrada al empleo

Equipo GDU.

Otro de los aspectos que Palacios puso sobre la mesa fue el papel que ocupa GDU en la generación de oportunidades laborales, especialmente para jóvenes que buscan su primera experiencia formal.

El ejecutivo señaló que, por su dimensión y escala, la compañía tiene una responsabilidad relevante en materia de empleo. En muchos casos, los trabajadores que ingresan a la organización tienen allí su primer acercamiento al mundo laboral.

Sin embargo, consideró que el desafío no termina con la contratación. La formación, el aprendizaje de distintos oficios y la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades forman parte de un proceso que la empresa busca desarrollar internamente.

"El gran desafío es darles oportunidades de crecimiento y aprendizaje", expresó Palacios. También mencionó la capacitación en atención al cliente y seguridad alimentaria como parte de los conocimientos que los colaboradores adquieren durante su recorrido.

En esa línea, destacó que el objetivo es que el primer empleo pueda convertirse en el comienzo de una trayectoria profesional dentro de la organización.

Con la renovación de Sayago, GDU apuesta a darle una nueva dimensión a un establecimiento que forma parte de la historia comercial del barrio. La incorporación del formato Géant busca ampliar las opciones de compra de los vecinos, mientras la compañía continúa adaptando sus tiendas a los cambios en los hábitos de consumo.