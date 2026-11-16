EXO Carrasco abrió sus puertas en Carrasco Norte y busca posicionarse como un nuevo polo corporativo en el este de Montevideo . El edificio, desarrollado y construido por NOVA Construcciones, cuenta con más de 3.300 m², cuatro niveles, oficinas de categoría AAA y locales comerciales en planta baja . Su propuesta apunta a empresas que buscan espacios de trabajo flexibles, sustentables y con buena conectividad.

La inauguración se realizó el jueves 12 de noviembre y reunió a empresarios, referentes del sector inmobiliario y de la construcción, aliados estratégicos y representantes de compañías interesadas en instalarse en la zona.

Para NOVA Construcciones, el proyecto también tiene un significado particular. La compañía, que cumple 23 años de actividad , decidió instalar su sede en el mismo edificio que desarrolló y construyó.

"Estamos en un momento fantástico de la empresa. Lo estamos inaugurando, pero en nuestro propio edificio, al que nos estamos mudando después de haberlo construido nosotros. Es una gran alegría, satisfacción y orgullo", señaló a El Observador el director de NOVA Construcciones, Daniel Gallo.

Según explicó, el proyecto surgió inicialmente de una necesidad de la propia compañía, que buscaba un nuevo espacio para acompañar su crecimiento. Sin embargo, la decisión también estuvo vinculada con el desarrollo de Carrasco Norte y las perspectivas de expansión de esa zona de Montevideo.

"Venimos a un lugar en el que creemos que próximamente va a haber un centro comercial, financiero y tecnológico bastante importante de la ciudad", sostuvo Gallo.

Un edificio de oficinas con foco en la sustentabilidad

Ubicado en la esquina de Avenida María Luisa Saldún de Rodríguez y doctor Agustín A. Musso, EXO Carrasco tiene conexión con Camino Carrasco y Avenida Italia, dos de las principales vías de circulación de Montevideo. Además, se encuentra próximo a instituciones educativas, empresas y desarrollos residenciales, con acceso al Aeropuerto Internacional de Carrasco y al centro de la ciudad.

El edificio fue diseñado por el Estudio Harispe y desarrollado y construido por NOVA Construcciones. Cuenta con certificación LEED Core & Shell, que reconoce el cumplimiento de estándares internacionales vinculados con la eficiencia energética y el desempeño ambiental de las construcciones.

Entre sus características incorpora sistemas fotovoltaicos para generar energía solar, mecanismos de reciclaje de agua y espacios que priorizan el aprovechamiento de la luz natural y el confort térmico.

La infraestructura también incluye 50 estacionamientos, ascensores, control de accesos, cámaras de videovigilancia y sistemas de seguridad.

Gallo señaló que las características del edificio ya tienen un impacto en la dinámica de trabajo de la empresa. "Tenemos unas oficinas con características de flexibilidad impresionantes. Tienen reciclaje de agua y energía solar. Además, hay una luminosidad tremenda que nos cambió la forma de trabajo", comentó.

Oficinas que se adaptan al crecimiento de las empresas

Uno de los diferenciales del proyecto es la posibilidad de alquilar espacios de distintas dimensiones, de acuerdo con las necesidades de cada compañía. Las plantas libres permiten configurar las oficinas y ampliar la superficie ocupada sin tener que trasladarse a otro edificio.

La oferta contempla cuatro modalidades. Los espacios de un cuarto de planta alcanzan hasta 179 m², mientras que los de media planta llegan a 346 m². También se puede alquilar una planta completa de hasta 714 m² o dos plantas completas para empresas que necesitan concentrar a sus equipos en una misma sede.

Esta flexibilidad permite que una compañía comience con una superficie reducida y amplíe su presencia a medida que crece.

Para Gallo, el futuro de los espacios corporativos está relacionado con la capacidad de ofrecer condiciones que justifiquen la presencialidad. "La pregunta no es si las oficinas siguen teniendo sentido, sino qué tipo de oficina lo tiene cuando ir deja de ser obligatorio. Tiene que ofrecer algo que justifique estar ahí, como encuentro, luz, flexibilidad y calidad ambiental", había señalado durante la presentación del proyecto.

Locales comerciales y servicios en planta baja

La propuesta se completa con una planta baja destinada íntegramente a locales comerciales en alquiler, con frente a las dos calles sobre las que se ubica el edificio.

Los espacios están pensados para emprendimientos gastronómicos, servicios y comercios que puedan atender tanto a quienes trabajan en EXO Carrasco como a los residentes y usuarios de la zona.

De esta manera, el proyecto busca integrar la actividad corporativa con servicios de uso cotidiano y acompañar el desarrollo de Carrasco Norte como un nuevo punto de actividad empresarial y comercial.

Las empresas interesadas en alquilar oficinas o locales comerciales pueden consultar la disponibilidad en el sitio web.