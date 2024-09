Bababoo and Friends: la magia del juego y el aprendizaje llega a Uruguay

A mí siempre me gustó diseñar y hacer cosas para niños. Mi vida gira alrededor de los niños, sea a nivel privado como madre de 3 hijos, tía, madrina o amiga, o a nivel laboral, teniendo la suerte de tener mi hobby como trabajo. He trabajado en la industria del juguete y el mundo infantil por más de 20 años, como diseñadora industrial y luego Head of Design para varias de las principales marcas infantiles en Alemania (Haba, Spielstabil, Nici, sigikid, Lässig, Spiegelburg entre otras). Con cada nuevo año de experiencia mi anhelo por crear algo propio fue creciendo. No como una forma de auto-realización y tampoco para crear el juguete apilable número 350. Mi sueño era crear algo increíble y diferente, ofrecer las mejores soluciones para los niños y las familias en todo el mundo, fomentar la creatividad combinando los juguetes con divertidas y valiosas historias desde el punto de vista pedagógico. Es así como surgió Bababoo and friends.

¿Cómo surgió la idea de combinar juguetes con historias para fomentar el aprendizaje?

Elegí conscientemente combinar historias y juguetes, con el fin de transmitir contenidos educativos valiosos para los niños de manera lúdica. Estoy convencida de que fomentar la creatividad y la imaginación es positivo para el desarrollo futuro de las personas, además del conocimiento. Cuando uno es creativo en todas las áreas, puede llegar más lejos. Creo firmemente que las historias crean una conexión poderosa con las emociones y fantasías de los niños, lo que hace que el aprendizaje sea mucho más natural y divertido.

Eliana_drawing.jpg Eliana Martínez Tomalino, creadora de Bababoo and Friends.

¿Qué significa para ti la llegada de "Bababoo and Friends" a Uruguay y especialmente a Mosca?

¡Es como un sueño hecho realidad! No solo me llena de orgullo como Uruguaya el poder ofrecerle nuestros productos a todos los niños de mí país, sino que también me da mucha satisfacción el tener la oportunidad de resaltar a través de mi marca la importancia de la creatividad, la educación y el juego en la infancia. ¡Mosca también es sinónimo de calidad y exclusividad! ¡Me siento muy feliz!

¿Cómo se siente ver tu marca disponible en una tienda tan reconocida como Mosca?

¡Mosca es un ícono en Uruguay y también para mí! Todas mis cosas del colegio las compraban mis padres en Mosca: los colores, los cuadernos, y ahora son mis hermanos y amigos los que compran juguetes y otras cosas para sus hijos allí. Digamos que Mosca me acompañó durante toda mi vida en Uruguay y me emociona realmente que mi marca haya logrado estar presente allí. ¡Es una sensación increíble!

¿Qué diferencia a "Bababoo and Friends" de otras marcas que ya están en el mercado uruguayo?

La diferencia es que Bababoo and friends combina de manera única historias con juguetes, fomentando así la imaginación y el aprendizaje de los niños. Leer en voz alta, la fantasía y el juego compartido acercan como nunca antes y de manera fácil a pequeños y grandes compañeros de juego. Nuestros productos no son sólo juguetes, sino herramientas que ayudan a los padres a convertirse en parte integral de la experiencia lúdica de sus hijos.

Cuando diseñamos un producto nos preguntamos: ¿puedo adquirir esto de la competencia? Si es así, no lo necesitamos. Nuestros productos tienen siempre un valor añadido así como pequeños detalles preciosos para descubrir.

¿Cuáles son los productos más destacados que se podrán encontrar en Mosca?

Mosca ha seleccionado los artículos favoritos de nuestra colección. Allí podrán encontrar una variedad de libros, juguetes de madera de alta calidad, juegos originales y divertidos y hermosos peluches, todos conectados entre sí mediante historias fantásticas que atraparán a grandes y chicos. Detrás de cada historia se encuentran el aventurero leoncito Bababoo y sus amigos: Yuki el mono, Wilma la ballena, Pippa la conejita-hada, Lolo el elefante y Mali el bichito de luz. Cada personaje tiene su personalidad, su encanto y sus pequeños admiradores.

4883447-4.mp4

¿Cómo ha sido el proceso de colaboración con Mosca para llevar la marca a Uruguay?

La colaboración con Mosca fue excelente desde el principio. Ellos comprendieron la visión detrás de la marca y estaban tan entusiasmados con ella como nosotros. Fue un proceso muy colaborativo, con mucho intercambio y una comunicación abierta. Precisamente sobre esta base continuaremos nuestra cooperación.

¿Cuál es la respuesta que esperas de los consumidores uruguayos al ver la línea de juguetes?

Espero que los niños y sus padres reconozcan de inmediato el valor especial de nuestra marca, el buen diseño tanto estético como funcional, la alta calidad de los materiales y de la fabricación de nuestros productos, así como su sostenibilidad. Que se entusiasmen con la combinación del juego con el aprendizaje, y que sientan el deseo de sumergirse en las aventuras de Bababoo y sus amigos. ¡Ojalá que los adultos dejen sus celulares en un costado y que de este tiempo compartido con sus niños surjan muchos momentos y recuerdos felices!

KB110229_Plush_Bababoo_Life03-min.jpg

¿Qué importancia tiene para ti la exclusividad en la llegada de la marca a Uruguay?

La exclusividad juega un papel importante, ya que nos brinda la oportunidad de crear una conexión cercana con nuestros clientes y asegurarnos de que la calidad y el mensaje detrás de la marca se transmitan correctamente. No se trata solo de ver nuestros productos en las estanterías, sino de crear una experiencia única. Simplemente se siente correcto tener a Mosca como nuestro socio en Uruguay.

¿Qué planes futuros tienen para "Bababoo and Friends" en Uruguay después de este lanzamiento?

Tengo la suerte de que mi socio, Stefano Orowitsch, sea la persona más abierta, emprendedora y visionaria que he conocido. Yo venía como diseñadora con mucha experiencia de la industria infantil y él como innovador en el mundo empresarial, la combinación perfecta para crear cosas valiosas y únicas. Junto a nuestro increíble team internacional, crearemos muchas más sorpresas con Bababoo y sus amigos. El primer paso, después de este exitoso inicio, es ampliar nuestra gama de productos con nuevos artículos, líneas, y difundir el concepto y la marca a través de colaboraciones locales, como jardines de infantes y otras instituciones.